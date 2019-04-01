Фильм «Сплит», смутно напоминавший «Таинственную историю Билли Миллигана», мутирует в супергеройский боевик, который может спасти лишь Джеймс Макэвой. Как было понятно из «Сплита», у героя множественное расстройство личности и его собственное «я» рассыпается на глазах под воздействием малейшего переживания. Одна из этих личностей крайне опасна для окружающих и наделяет тело своего хозяина сверхспособностями. Режиссёр Найт М. Шьямалан собрал звёздный состав: коллегами Макэвоя по съёмочной площадке стали Брюс Уиллис и Сэмюэль Л. Джексон, так что «Стекло» действительно можно назвать многообещающей премьерой. {{widget-content-23321

«Стекло», 17 января

«Завод», 7 февраля

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Триллер от создателя фильма «Дурак» Юрия Быкова об истории, которая вполне могла бы произойти где-нибудь в российской провинции. Беспросветные будни заводских работяг, перспектива сокращения и тотальное отчаяние, которое может толкнуть людей на что угодно. Кажется, нервы не выдержали и у самого режиссёра: недавно Быков опубликовал душераздирающий пост в Facebook, пообещав завязать с экзистенциальными драмами. Читатели от всей души пожелали ему прийти в себя и «не завязывать».

«Король Лев», 18 июля

Ремейк обожаемого мультика 1994 года. Отличие от оригинала только в том, что Disney решили применить весь арсенал изобретений в области компьютерной графики и сделать зверюшек не только очень правдоподобными, но и чертовски милыми.

«Однажды в Голливуде», 8 августа

Триллер Квентина Тарантино — это почти как «Мстители» по количеству звёзд в актёрском составе. В главных ролях — Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. В триллере также засветится дочка музы Тарантино Умы Турман. «Однажды в Голливуде» актёр Рик Далтон, пытающийся пробиться в кино, узнал, что неподалёку живёт жена Романа Полански. Что было дальше, все знают. Беременную девушку зверски убили члены секты Чарльза Мэнсона.

«Оно 2», 5 сентября

Продолжение успешного хоррора о демоническом клоуне Пеннивайзе, выстрелившего в прокате в 2017 году. Действие происходит через 27 лет после событий первого фильма. Повзрослевшие герои живут своими скучными жизнями, пока не раздаётся телефонный звонок, и несостоявшиеся жертвы клоуна снова должны объединиться.

«Джокер», 3 октября

На этот раз свою версию готэмского маньяка попытается изобразить Хоакин Феникс. Может быть, у него это получится лучше, чем у Джаредо Лето из «Отряда самоубийц». Режиссёр Тодд Филлипс, видимо, тоже устал от засилья супергероев в кино и пообещал снять «человеческую» криминальную драму, а заодно разобраться в психологии мужчины, который в одночасье превратился в безумного преступника.