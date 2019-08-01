https://static.news.ru/photo/94b71be0-b477-11e9-a36e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Заслуженный артист России Михаил Ефремов вступился за актёра театра «Современник», арестованного за ношение формы ГИБДД. Он записал специальное видеообращение в адрес главы МВД Владимира Колокольцева. Его опубликовало издание « Новая газета ».

Господин полицейский министр!// Не пытаясь дерзить и шутить, // Я прошу: разберитесь там быстро.// И артиста прошу отпустить, — заявил Ефремов.

По его словам, случилось недоразумение. Артист сообщил, что актёры часто носят то, что дают костюмеры. Он признался, что за свою жизнь исполнил немало ролей, в том числе генерала, полковника и капитана, и за это никто его не наказывал.

Если всех, кто носил вашу форму,// Вдруг с экранов России стереть, // Через час после этой реформы// Вам же нечего будет смотреть! — заключил Ефремов.

Ранее News.ru писал, что актёр московского театра «Современник» получил восемь суток административного ареста за незаконное ношение полицейской формы и мелкое хулиганство. Правонарушение состояло в том, что он надел её для съёмок в ролике одного из блогеров. В столичном главке МВД посчитали, что тот, надев обмундирование сотрудника Госавтоинспекции, «дискредитировал своим поведением органы внутренних дел».