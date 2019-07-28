Министр культуры России Владимир Мединский и директор Зальцбургского музыкального фестиваля Хельга Рабль-Штадлер провели встречу в Австрии.
Глава Минкульта специально прибыл в страну, чтобы принять участие в церемонии открытия мероприятия. По его словам, грядущий перекрёстный Год литературы и театра России и Австрии будет насыщенным и зрелищным, передаёт
Кроме того, Мединский встретился с федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Александром Шалленбергом. В ходе переговоров они обсудили совместные проекты России и Австрии в области культуры.
Ранее News.ru писал, что Мединский заявил, что директор ярославского Театра имени Фёдора Волкова уволен с занимаемой должности.