https://static.news.ru/photo/2cd2bdf0-9d8d-11e9-824d-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/News.ru

При организации гастролей в Грузию российские артисты должны принимать во внимание ситуацию в стране. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Уверен, что руководители учреждений культуры и творческих коллективов принимают во внимание специфику внутриполитической ситуации в Грузии и делают из этого правильные выводы, — передаёт слова министра ТАСС.

По словам главы Минкультуры, на текущий момент никаких обращений со стороны российских учреждений культуры в министерство пока не поступало.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посещение Грузии российскими артистами может быть пока небезопасно.

Прекращение полётов российских авиакомпаний и последовавший за этим отток российских туристов обойдётся Грузии в круглую сумму. По оценкам главы Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, ущерб экономике республики составит 2 млрд лари (около $710 млн), писал News.ru.