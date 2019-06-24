https://static.news.ru/photo/fc664c32-96a1-11e9-b178-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его ведомство не выдало бы прокатное удостоверение полной версии фильма «Рокетмен». Это картина о музыканте Элтоне Джоне, содержащая откровенные гомосексуальные сцены.

Если бы прокатчик подал нам не усечённую версию „Рокетмэна“, то, скорее всего, мы должны были бы отказать, и прокатчик бы „попал на деньги“. А так он прекрасно понимает: есть законодательство. Он идёт на уточнение, наверняка согласуя его с производителями, и получает выход на рынок, — сказал Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

Известно, что цензуре, в частности, подвергся фрагмент с поцелуем двух мужчин. Мединский тогда сообщил, что его ведомство не несёт ответственности за это и что решение было принято только прокатчиком. Сам Элтон Джон раскритиковал редактуру фильма в России, писал News.ru.

Картина режиссёра Декстера Флетчера на экраны в РФ выйдет 6 июня. Главную роль в ней играет Тэрон Эджертон.