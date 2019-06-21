https://static.news.ru/photo/6fea9b26-945a-11e9-b53a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр культуры России Владимир Мединский не будет давать интервью журналисту Юрию Дудю для его YouTube-канала «вДудь». Об этом он заявил на форуме «Таврида 5.0» в Крыму.

Дудь имеет неоспоримое преимущество говорить то, что он думает и что он хочет сказать, и то, как он думает и как он хочет сказать, — цитирует Мединского ТАСС .

Глава Минкульта сообщил, что отвечает за свои слова «ответственностью», как «человек, занимающий ответственную позицию и от слов которого зависит успех или неуспех, положение, творческое развитие, карьера и вообще как складывается судьба, может быть, многих и многих людей».

Поэтому я, в отличие от Дудя, не могу с ним на равных дискутировать, — добавил Мединский.

При этом он не исключил, что даст интервью Юрию Дудю, если поменяет работу.

Как писал News.ru, ранее Мединский заявил, что в российской культуре внешняя цензура отсутствует.