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Мединский назвал предателями Родины критиков фильма «Т-34»

Кадр из фильма «Т-34» «Централ Партнершип»

Кадр из фильма «Т-34»

культура [ версия для печати ]

Негативные отклики на новый российский фильм «Т-34» возмутили министра культуры Владимира Мединского, который также является председателем Российского военно-исторического общества. Глава Минкультуры сравнил критически настроенных зрителей с капитулянтами времён Великой Отечественной войны.

Мединский призвал вместе «держать флаг» историкам и творческим деятелям, чтобы «правильно относиться к подобного рода внутренней идейной фронде». Он провёл параллель между критиками фильма и предателями Родины.

«Это <...> те самые капитулянты, которые первыми бежали в сорок первом», — цитирует ТАСС слова Мединского, сказанные на заседании рабочей группы Российского исторического общества.

Министр считает некоторые из негативных отзывов на «феерически успешный», по его словам, фильм «Т-34» возмутительными. Он также привёл в пример несколько американских картин, которые, как он отметил, не имеют ничего общего с реальными историческими событиями. Среди таких лент Мединский назвал фильмы «Ярость» и «Спасти рядового Райана».

Военно-приключенческий фильм «Т-34» режиссёра Алексея Сидорова повествует о советских солдатах, бежавших на танке из фашистского плена. Главные роли исполняют Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум и другие.

Как ранее сообщал News.ru, лента весьма успешно стартовала в прокате. Однако зрители и некоторые критики отмечают нестыковки сюжета и его несоответствие реальности и историческим фактам. В частности, они отмечают, что некоторые модели военной техники начали выпускаться позже того периода, в который происходит действие фильма.


#фильмы #владимирмединский #кинематограф
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