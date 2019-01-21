Massive Attack: в каких фильмах вы могли их слышать

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Massive Attack

Их треки пленяли каждого хотя бы раз в жизни

Британская группа Massive Attack в прошлом году отметила своё 30-летие, а основателю Роберту Дель Нае 21 января стукнуло 54 года. «Дедушки» трип-хопа известны всему миру, благодаря стильному сочетанию самых разных жанров: джаза, рэгги, соула, хип-хопа и даже рока. Не мешает даже тот факт, что у коллектива нет постоянного вокалиста: для записи новых альбомов они приглашают сторонних музыкантов. News.ru предлагает вспомнить, в каких фильмах вы могли слышать музыку Massive Attack.

«Teardrop»

Композиция стала визитной карточкой к сериалу «Доктор Хаус», именно она звучит в качестве оригинальной темы вступительных титров. Если в самом начале слышны только инструментальное вступление и финальные аккорды песни, то в последней серии четвёртого сезона «Teardrop» представлена в исполнении Хосе Гонсалеса.

Интересно, что «Teardrop» изначально должна была исполнить Мадонна, однако двое из трёх участников группы проголосовали за певицу Элизабет Фрейзер из группы «Cocteau Twins», что чрезвычайно огорчило Мадонну.

Помимо культового «Доктора Хауса», «Teardrop» можно услышать в сериале «Зачарованные», сериале «Побег», в эпизоде мультсериала «Дарья», «Симпсоны», в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости», не говоря уже о многочисленных телепередачах.

«Dissolved Girl»

Трек из альбома «Mezzanine», как и «Teardrop». «Dissolved Girl» – это пример того, как культовая музыка встраивается в культовое кино. В данном случае речь идёт о «Матрице».

Этот же трек использовали в боевике «Шакал» (1997) с участием Брюса Уиллиса и Ричарда Гира.

Три года спустя «Mezzanine» войдёт в список ста величайших альбомов Британии всех времён по версии журнала Q и в топ-500 альбомов по мнению журнала Rolling Stone.

«Angel»

Песня в исполнении реггей-музыканта Хораса Энди звучит в эпизоде «Off Profile» сериала «Её звали Никита» (1998), в первом полнометражном фильме «Пи» режиссёра Даррена Аранофски, в британо-американской комедии Гая Риччи «Большой куш», в психологическом триллере 2005 года «Останься» с участием Наоми Уоттс, в культовом телесериале «Тайны Смовилля», американском фэнтези-сериале «Гримм» и не только.

В целом эта одна из самых часто встречающихся композиций группы в различных фильмах.

Один из основателей «Massive Attack» Daddy G позже признался, что это «произведение было нечто большее, чем любой из участников нашей группы».

«Paradise Circus»

Трек из пятого студийного альбома группы «Heligoland» звучит в детективном телесериале «Лютер», «Месть» и в фильме о наркомафии «Особо опасны» (2012).

«Paradise Circus» использовали в одном из эпизодов создатели культового сериала «Отбросы» («Misfits») о неблагополучных подростках, на которых свалились с неба сверхъестественные способности.

До официального релиза «Paradise Circus» называлась «Harpsichord» (клавесин – англ.). Считается одной из лучших композиций группы.

«Inertia Creeps»

Композиция из третьего легендарного альбома «Mezzanine» звучала в хорроре Руперта Вейнрайта «Стигматы» и в психологическом триллере с участием Анджелины Джоли «Забирая жизни» (2004).

«Inertia Creeps» использовали в эпизодах сериалов, таких как «Мой безумный дневник» и «Настоящие аферисты».