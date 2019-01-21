USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,280 $   Brent62.71 $ Bitcoin3,546.93 $
МОСКВА-9°C19:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

Massive Attack: в каких фильмах вы могли их слышать

Massive Attack Zuma/ТАСС

Massive Attack

культура [ версия для печати ]
Их треки пленяли каждого хотя бы раз в жизни

Британская группа Massive Attack в прошлом году отметила своё 30-летие, а основателю Роберту Дель Нае 21 января стукнуло 54 года. «Дедушки» трип-хопа известны всему миру, благодаря стильному сочетанию самых разных жанров: джаза, рэгги, соула, хип-хопа и даже рока. Не мешает даже тот факт, что у коллектива нет постоянного вокалиста: для записи новых альбомов они приглашают сторонних музыкантов. News.ru предлагает вспомнить, в каких фильмах вы могли слышать музыку Massive Attack.

«Teardrop»

Композиция стала визитной карточкой к сериалу «Доктор Хаус», именно она звучит в качестве оригинальной темы вступительных титров. Если в самом начале слышны только инструментальное вступление и финальные аккорды песни, то в последней серии четвёртого сезона «Teardrop» представлена в исполнении Хосе Гонсалеса. 

Интересно, что «Teardrop» изначально должна была исполнить Мадонна, однако двое из трёх участников группы проголосовали за певицу Элизабет Фрейзер из группы «Cocteau Twins», что чрезвычайно огорчило Мадонну.

Помимо культового «Доктора Хауса», «Teardrop» можно услышать в сериале «Зачарованные», сериале «Побег», в эпизоде мультсериала «Дарья», «Симпсоны», в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости», не говоря уже о многочисленных телепередачах. 

«Dissolved Girl»

Трек из альбома «Mezzanine», как и «Teardrop». «Dissolved Girl» – это пример того, как культовая музыка встраивается в культовое кино. В данном случае речь идёт о «Матрице». 

Этот же трек использовали в боевике «Шакал» (1997) с участием Брюса Уиллиса и Ричарда Гира.

Три года спустя «Mezzanine» войдёт в список ста величайших альбомов Британии всех времён по версии журнала Q и в топ-500 альбомов по мнению журнала Rolling Stone.

«Angel»

Песня в исполнении реггей-музыканта Хораса Энди звучит в эпизоде «Off Profile» сериала «Её звали Никита» (1998), в первом полнометражном фильме «Пи» режиссёра Даррена Аранофски, в британо-американской комедии Гая Риччи «Большой куш», в психологическом триллере 2005 года «Останься» с участием Наоми Уоттс, в культовом телесериале «Тайны Смовилля», американском фэнтези-сериале «Гримм» и не только. 

В целом эта одна из самых часто встречающихся композиций группы в различных фильмах.

Один из основателей «Massive Attack» Daddy G позже признался, что это «произведение было нечто большее, чем любой из участников нашей группы». 

«Paradise Circus»

Трек из пятого студийного альбома группы «Heligoland» звучит в детективном телесериале «Лютер», «Месть» и в фильме о наркомафии «Особо опасны» (2012). 

«Paradise Circus» использовали в одном из эпизодов создатели культового сериала «Отбросы» («Misfits») о неблагополучных подростках, на которых свалились с неба сверхъестественные способности.

До официального релиза «Paradise Circus» называлась «Harpsichord» (клавесин – англ.). Считается одной из лучших композиций группы.

«Inertia Creeps»

Композиция из третьего легендарного альбома «Mezzanine» звучала в хорроре Руперта Вейнрайта «Стигматы» и в психологическом триллере с участием Анджелины Джоли «Забирая жизни» (2004).

«Inertia Creeps» использовали в эпизодах сериалов, таких как «Мой безумный дневник» и «Настоящие аферисты». 


#музыка #кино #фильмы #хоррор #саундтрек
самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


читайте также
Почему музыканты отдавали свои композиции другим исполнителям
культура 16:30, 16 января 2019
Редкие и неудачные песни The Beatles
Почему музыканты отдавали свои композиции другим исполнителям
Благодаря этим хитам вы полюбите группу ещё больше
культура 19:45, 15 января 2019
«Зо-ооомби!» и другие лучшие песни The Cranberries
Благодаря этим хитам вы полюбите группу ещё больше
культура 06:56, 7 января 2019
Леди Гага взяла «Золотой глобус» за песню Shallow
Пришла пора подвести итоги 2018 года и определить лидеров
культура 16:06, 21 декабря 2018
Какие клипы «взорвали» YouTube
Пришла пора подвести итоги 2018 года и определить лидеров
Лента новостей
в мире 19:02
Мэй не поменяет Белфастское соглашение ради Brexit
политика 19:00
Глава МИД РФ и генсек ЛАГ обсудили проблему Сирии
в мире 18:59
Умер неофициальный король Франции
в мире 18:53
«Путешественница в бикини» насмерть замёрзла в горах
спорт 18:53
Ковалёв прояснил ситуацию с нападением на женщину
Другие новости
культура 17:05
Мединский: фильм «Т-34» обгонит «Пиратов Карибского моря»
культура 13:58
Триллер «Стекло» взорвал российский прокат
культура 10:45
В учреждениях культуры могут появиться президенты
культура 09:22
Переписка Бальмонта и работы Малевича уйдут с молотка
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top