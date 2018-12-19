Marvel отправится на Первую мировую войну

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Студия Marvel начнёт работу над новым фильмом о персонажах своих комиксов. На этот раз действие картины будет происходить во время Первой мировой войны.

Ленту планируется посвятить событиям в Сараево, где 28 июня 1914 года убили эрцгерцога Франца Фердинанда, что и стало поводом для развязывания Первой мировой войны. Директор картины уже посетил город и убедился, что он подходит для съёмок.

Основные съёмки пройдут в регионе Раккониджи и провинции Кунео. Начало работы над фильмом — апрель 2019 года, сообщает «Профиль».

Ранее News.ru писал, что певец Николай Басков обрадовался попаданию в комикс Marvel, где его персонаж заигрывает с женщинами в клубе. Исполнитель впервые узнал, что он, оказывается, есть в комиксах, и остался очень доволен.