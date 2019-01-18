«Мальчик русский» станет мировой премьерой на Берлинале

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Российская картина «Мальчик русский» станет мировой премьерой на Берлинском кинофестивале, который пройдёт с 7 по 17 февраля. Это дебютная работа режиссёра Александра Золотухина.

Кинофестиваль уже опубликовал финальную программу кинопоказов, в неё вошли 23 фильма. «Мальчик русский» будет представлен в программе «Форум». На фестивале представят ещё одну российскую картину — это «Кислота» Александра Горчилина, которая в прошлом году победила в конкурсе «Кинотавр. Дебют».

Предпродажа билетов на кинофестиваль откроется 4 февраля.

Ранее News.ru сообщал, что до объявления номинантов «Оскара» осталось несколько дней. Теперь уже практически нет сомнений относительно номинантов: сначала Американская академия киноискусств огласила главных претендентов на получение премии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», потом свою лепту внесла Гильдия режиссёров Америки и, наконец, в США раздали «Золотые глобусы».