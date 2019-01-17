Максим Леонидов создал мюзикл на основе «Начальника Чукотки»

https://news.ru/storage/news/783a15373d7e5630bb7a2697e8b6ee38/6030caf5-481d-4510-bc29-8366202b2f99_850.jpg Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Музыкант и актёр Максим Леонидов представит в феврале новый мюзикл под названием «Девчонка на миллион». Его сценарий написан по мотивам советского художественного фильма «Начальник Чукотки».

«Мы многое переделали в сценарии. Например, у нас главная героиня — девушка, которая убегает на Крайний Север, чтобы забыть несчастную любовь, и там встречает свою настоящую любовь, а также жизнь, полную приключений и опасностей. Она попадает сначала на Чукотку, потом — в Америку, а потом через Кейптаун и Гамбург возвращается в Петроград (это происходит в 1922 году)», — цитирует Леонидова НСН.

Сам музыкант будет играть в мюзикле одну из главных ролей. Премьера состоится 8, 9 и 10 февраля в Петербургском театре музыкальной комедии.

Как писал News.ru, 10-летнюю жительницу Мытищ Таню Луговую, у которой есть дар общаться с животными и абсолютный слух, заметил известный композитор Игорь Демарин, создатель нашумевшей рок-оперы «Парфюмер». Он пригласил девочку в свой мюзикл.