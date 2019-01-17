USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,292 $   Brent60.76 $ Bitcoin3,602.30 $
МОСКВА-6°C11:04
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

Максим Леонидов создал мюзикл на основе «Начальника Чукотки»

Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

культура [ версия для печати ]

Музыкант и актёр Максим Леонидов представит в феврале новый мюзикл под названием «Девчонка на миллион». Его сценарий написан по мотивам советского художественного фильма «Начальник Чукотки».

«Мы многое переделали в сценарии. Например, у нас главная героиня — девушка, которая убегает на Крайний Север, чтобы забыть несчастную любовь, и там встречает свою настоящую любовь, а также жизнь, полную приключений и опасностей. Она попадает сначала на Чукотку, потом — в Америку, а потом через Кейптаун и Гамбург возвращается в Петроград (это происходит в 1922 году)», — цитирует Леонидова НСН.

Сам музыкант будет играть в мюзикле одну из главных ролей. Премьера состоится 8, 9 и 10 февраля в Петербургском театре музыкальной комедии.

Как писал News.ru, 10-летнюю жительницу Мытищ Таню Луговую, у которой есть дар общаться с животными и абсолютный слух, заметил известный композитор Игорь Демарин, создатель нашумевшей рок-оперы «Парфюмер». Он пригласил девочку в свой мюзикл.


#мюзикл
самое читаемое
общество
Глава Хакасии выдал чиновникам премии за счёт бюджетников
культура
Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг

читайте также
Кинокритики США раздали награды лучшим фильмам года
культура 20:10, 14 января 2019
Судьбу «Оскара» решили на Critics’ Choice Awards
Кинокритики США раздали награды лучшим фильмам года
Стали известны номинанты на «британский Оскар»
культура 18:10, 9 января 2019
«Фаворитка» выбилась в лидеры премии BAFTA
Стали известны номинанты на «британский Оскар»
Куш сорвали картины «Богемская рапсодия» и «Зелёная книга»
культура 13:25, 7 января 2019
«Золотые глобусы» раздали в США
Куш сорвали картины «Богемская рапсодия» и «Зелёная книга»
Лента новостей
в мире 10:59
Депутат Рады: кандидатам в президенты нельзя верить
спорт 10:59
Игрок «молодёжки» признался в интересе со стороны НХЛ
общество 10:58
Россияне стыдятся «вечной бедности» и распада СССР
в мире 10:53
США работает над ловушками для российского гиперзвука
в мире 10:46
Боевики назвали теракт в Кении местью Трампу
Другие новости
культура 02:47
Лоза связал успех группы The Beatles с появлением телевидения
культура 21:32
Тизер новых «Охотников за привидениями» появился в Сети
культура 20:38
Все билеты на Rammstein в России распроданы
культура 20:20
«Россия» выбрала основного претендента на Евровидение
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top