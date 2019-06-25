Знаменитый французский режиссёр Люк Бессон представит в Москве свой новый экшн-триллер «Анна».
Премьера состоится 1 июля в кинотеатре «Москва». В картине сыграли супермодель Саша Лусс, английская актриса Хелен Миррен и российский актёр Александр Петров. Фильм повествует о жизни девушки, которую вербуют агенты КГБ, передаёт
Как ранее писал News.ru, парижская прокуратура прекратила расследование дела о предполагаемом изнасиловании продюсером Люком Бессоном актрисы Сэнд Ван Рой. Следствие длилось девять месяцев.