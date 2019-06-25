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Комедийный российский сериал «Сваты», который был запрещён в стране два года, вновь выходит на экраны Украины.

Украинский телеканал «1+1» запустил анонс многосерийного ситкома с участием российского актёра Фёдора Добронравова, которому запрещён въезд на Украину. Они не виделись с вами два года и не на шутку соскучились,...