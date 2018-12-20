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Первый трейлер новых «Людей в чёрном» появился в Сети

Sony Pictures Entertainment/youtube.com

культура [ версия для печати ]

Sony Pictures Entertainment опубликовала в Youtube первый трейлер перезапуска легендарной фантастической франшизы «Люди в чёрном». Главные роли в картине исполняют Крис Хэмсворт и Тесса Томпсон.

В новом фильме, который получил дополнительное название «Интернэшнл», действие происходит в Лондоне. Нового агента М, роль которой исполняет Томпсон, отправляют в столицу Великобритании для помощи местному отделению «Людей в чёрном» в поиске шпиона в их рядах.

Режиссёром картины выступил Ф. Гэри Грей, последним фильмом которого был «Форсаж 8». При этом следует отметить, что американец также снял культовый триллер «Законопослушный гражданин». Сценарий ленты создали Мэтт Холлоуэй и Артур Маркам, работавшие над фильмом «Трансформеры: Последний рыцарь», и Лоуэлл Каннингем, ответственный за сценарий «Людей в чёрном 3».

Премьера «Люди в чёрном: Интернэшнл» в России состоится 13 июня 2019 года.

Ранее News.ru писал, что первый трейлер перезапуска экшн-триллера «Хеллбой», режиссёром которого стал Нил Маршалл, появился в Сети. Главные роли в фильме исполнили Дэвид Харбор, Иэн МакШейн и Милла Йовович.


#фильм #трейлеры #людивчерном
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