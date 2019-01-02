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«Лёд» и «Движение вверх» стали рекордсменами в кино

Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

культура [ версия для печати ]

Рекорды по кассовым сборам (13,8 млрд рублей) и посещаемости (57,9 млн зрителей) установило российское кино по итогам минувшего года.

В прошлом году сборы составили 13,02 млрд рублей, посещаемость — 54,7 млн зрителей. Доля российского кино в кинотеатрах страны достигла 28,9% по количеству посещений и 27,5% по сборам.

Свыше 1 млрд рублей собрали восемь картин, в частности, «Движение вверх» (2,9 млрд рублей) и «Лёд» (1,4 млрд рублей). Также в десятку крупных кинолент среди самых посещаемых попали «Веном» (7,1 млн человек), «Мстители. Война бесконечности» (6,6 млн человек), «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (5,4 млн человек), «Монстры на каникулах 3: Море зовёт» (5,4 млн человек) и другие, сообщает Фонд кино.

Отмечается снижение по сборам и посещаемости совокупного объёма рынка по итогам прошлого года, но это связано с падением зрительского интереса к зарубежному кино. Другим фактором, повлиявшим на снижение популярности, стал ЧМ по футболу. Негативной причиной послужила трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, после которой люди стали бояться ходить в кинотеатры.

Ранее News.ru писал, что суммарные сборы российских кинотеатров за 1 января составили 480 млн рублей. Это на 17% больше, чем аналогичный показатель прошлого года — 410 млн рублей.


#кино #кинопрокат
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