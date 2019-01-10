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Лукьяненко: я закрою тему с «дозорами» навсегда

Сергей Лукьяненко Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Сергей Лукьяненко

культура [ версия для печати ]

Автор культовой саги о Ночном и Дневном дозорах Сергей Лукьяненко решил поставить точку в истории об Антоне Городецком. Осталось дописать последнюю книгу, и с «дозорами» будет покончено раз и навсегда, пообещал писатель.

«Недавно придумал неожиданный поворот, который, как мне кажется, действительно всё завершает. Я не говорю, что Антон Городецкий умрет, но это точно будет финал», — рассказал Лукьяненко «Известиям».

По всем признакам, это не пустые обещания. По словам Лукьяненко, уже сейчас написано 6−7% от романа, остальное писатель намерен доделать после завершения «космооперы», над которой работает в настоящее время.

Конфликт новой книги будет строиться не в привычной парадигме добра и зла: в ней альтруизм будет противопоставлен эгоизму.

«Его можно привязать к нашей недавней истории. Коммунистическая идеология декларировала альтруизм. Капитализм, наоборот, провозгласил свободу личности», — уточнил писатель.

Эта борьба двух систем вовсе не делает одну из них абсолютно правильной, наоборот, идея романа в том, что всё неоднозначно. Лукьяненко любит исторические параллели, однако всегда предпочитает не называть вещи своими именами ради художественного вымысла. Тем не менее иногда его творчество воспринимают слишком буквально.

Так, после премьеры фильма «Ночной дозор» режиссёру Тимуру Бекмамбетову написали благодарственное письмо ветераны спецслужб, поблагодарив за «правильный» фильм.

«Всё так и есть: капиталисты-кровопийцы пьют народную кровь, как вампиры, но придет еще наше время!» — вспоминает Лукьяненко.

По произведениям Лукьяненко было снято четыре фильма: помимо «дозоров», экранизировали романы «Азирис Нуна» и «Черновик». Лукьяненко пообещал, что в ближайшем будущем будут сняты ещё несколько фильмов, так как «предложений хватает». 


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