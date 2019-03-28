Нет ничего приятнее, чем резать оливье под «Иронию судьбы» или украшать ёлку под «Бриллиантовую руку». Можно вспомнить детство и в сотый раз пересмотреть «Один дома». News.ru предлагает для разнообразия свою подборку не менее интересных новогодних фильмов.

«200 сигарет», 1999

Лёгкая комедия с молодым Беном Аффлеком, Кейт Хадсон и Кортни Лав. Фильм смотрится на одном дыхании, окунает в атмосферу весёлых 80-х, хоть и снят в канун начала нового тысячелетия. Бесшабашные американские старшеклассники едут на вечеринку к Монике, которая всей душой ненавидит праздничную суету, но уже пообещала закатить пир. По пути все опаздывают, кто-то заруливает в бар, пьёт и танцует, девушки пытаются строить глазки парням. И всё это под незамысловатые, но жизненные диалоги в атмосфере бурного веселья, которое разделяют далеко не все.

«Крампус», 2015

Триллер Майкла Догерти о неспокойном семействе, которое раздирают ссоры накануне Рождества и Нового года. Мальчик Макс взбешён нападками братьев, зачитывающих за столом его письмо Санте. После постыдного инцидента ребёнок в сердцах разрывает послание и таким образом призывает «АнтиСанту»: злого духа Крампуса. Мораль ужастика такова: не стоит ворчать на новогоднее веселье, ведь оно может в любой момент закончиться. Монстры, частично заимствованные из исландской мифологии, выглядят здесь довольно убедительно.

«8 женщин», 2001

Драма, в которую Франсуа Озон умудрился вложить детективную линию, смешные шутки и культовых актрис, которые пускаются в пляс и поют песенки, когда этого никто не ожидает. А если без этого — фильм о скелетах в шкафу, которые не стоит ворошить, иначе груда костей может невзначай лишить кого-нибудь жизни. И всё это выясняется накануне зимних праздников.

«Мы не ангелы», 1955

Американский олдскул о непутёвых ворах, пожаловавших в семью под видом Санта-Клаусов. Они пришли грабить и, возможно, убивать, но что-то пошло не так. У людей, к которым нагрянули преступники, тоже не всё гладко.

«С Новым годом!», 1973

Французско-итальянский фильм Клода Лелуша тоже о гангстерах, задумавших крупное ограбление ювелирного магазина. Но грабители тоже люди, и один из них влюбляется в хозяйку антикварного магазина, который находится прямо напротив предполагаемого места преступления…