Лучшие экранизации антиутопий

https://news.ru/storage/news/0b91d567f27f2656aa050df5791e71ae/449e6c90-8b77-44ac-a58e-a4dcc0812e11_850.jpg Кадр из фильма «V — значит вендетта/Warner Brothers»

Что можно ещё посмотреть киноманам, кроме «Голодных игр»

Жанр антиутопии – лакомый кусок для кинематографистов: нет приятнее занятия, чем пофантазировать на тему тоталитарного общества, обильно приправив историю спецэффектами. При упоминании антиутопии невольно всплывает имя британского писателя Джорджа Оруэлла, который умер в возрасте 46 лет 21 января 1950 года. В память об авторе знаменитого романа-антиутопии «1984» мы решили вспомнить лучшие экранизации в этом жанре.

«Заводной апельсин», 1971

Экранизация романа Энтони Бэрджесса — символ «лихих» 70-х с их нигилизмом и молодёжным бунтом. Когда писатель увидел, во что Кубрик превратил его роман, он проклял и Кубрика, и самого себя, так как считал «Заводной апельсин» далеко не лучшим своим произведением. Особенно писателя возмутили сцены насилия и жестокость, а ещё больше тот факт, что главный отморозок Алекс в конце не выглядел как человек, вставший на путь добра. Несмотря на негодование писателя, фильм начал жить своей жизнью, был признан очень успешным и номинирован на «Оскар» в четырёх номинациях, в том числе и как лучший фильм года. «Заводной апельсин» поднимает вечную тему: противостояние маргиналов и системы и ставит вопрос: оправдана ли жестокость последней по отношению к первым.

«451 градус по Фаренгейту», 1966

История Рэя Брэдберри о запрете книг глазами французского режиссёра Франсуа Трюффо. Режиссёр Мартин Скорсезе впоследствии назвал фильм недооценённым и добавил, что антиутопия оказала на него самого значительное влияние. Создатель романа Рэй Брэдберри в целом остался доволен фильмом, хотя сценарий и претерпел некоторые изменения. Например, героиня Кларисса в фильме остаётся в живых и уезжает из города с Монтэгом. Кроме того, в фильме отсутствуют многие детали, которые описаны в романе, однако это скорее можно отнести к ограниченным техническим возможностям, свойственные для кинематографа середины 60-х.

«Сталкер», 1979

Фильм-притча Андрея Тарковского, который трижды переснимали в течение трёх лет, пока режиссёр не почувствовал, что «легально коснулся трансцендентного». Глубочайшая драма-притча по повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» не вполне может считаться антиутопией, однако в ней показан новый мир после падения метеорита. В драме нет конкретных указаний на время и место действия, но проникновение героев в новый цветной мир явно указывает на существование какой-то совершенно новой вселенной, в которой Тарковский устами Сталкера засыпает ошеломлённого зрителя откровениями практически библейского масштаба.

«V — значит вендетта», 2005

Германо-американская экранизация романа Алана Мура по сценарию братьев (сестёр) Вачовски, которые выступили также и продюсерами фильма. Маски Анонимуса (Гая Фокса) после премьеры стали синонимом протестного движения на Западе, а затем и по всему миру.

Это типичная антиутопия с альтернативной моделью мироустройства. Действие происходит в Англии, где на смену страшной эпидемии приходит жёсткая диктатура канцлера. Однако на каждую диктатуру найдётся свой Анонимус, и здесь это партизан, известный как V. Ему помогает блистательная молодая Натали Портман.