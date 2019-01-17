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Лоза связал успех группы The Beatles с появлением телевидения

Юрий Лоза Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press

Юрий Лоза

культура [ версия для печати ]

Музыкант Юрий Лоза заявил, что британская рок-группа The Beatles является феноменом музыкальной культуры, который был запрограммирован определёнными условиями. По его словам, все прорывы в культуре происходили на фоне технического прогресса, а конкретно The Beatles стали популярными благодаря появлению телевидения.

«Карьера The Beatles стартовала тогда, когда в каждом доме появился телевизор. Один телевизор, одна кнопка, и те, кто есть в этом телевизоре, конечно же, мгновенно становятся звездами!» — заявил Лоза в интервью Newinform.

Лоза подчеркнул, что успех британских музыкантов нельзя рассматривать вне эпохи. Они являются продуктом своего времени.

При этом Лоза добавил, что наиболее популярные песни The Beatles являются великими произведения, которые впоследствии были перепеты всеми оркестрами мира. По словам музыканта, это говорит о том, что «их песни выходят за рамки моды и стиля».

Ранее News.ru сообщал, что Лоза назвал сумасшедшим лидера «Бумбокса». По словам музыканта, лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк повёл себя как сумасшедший человек, поскольку его слова о том, что РФ «высосали инопланетяне», ничем не мотивированы. По мнению Лозы, «назвать Россию чёрной дырой и не объяснить, почему — это деяние как будто неадекватного человека».


#биттлз #ЮрийЛоза #телевидение
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