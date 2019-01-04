Литературовед Борис Аверин умер в Петербурге

Советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин скончался в Петербурге. Учёному было 76 лет.
О смерти Аверина сообщил филолог и писатель Андрей Аствацатуров.
Литературовед занимал должность профессора кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ, исследовал творчество Владимира Набокова и историю Петергофа, сообщает РИА Новости.
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