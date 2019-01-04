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Литературовед Борис Аверин умер в Петербурге

pixabay.com

культура [ версия для печати ]

Советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин скончался в Петербурге. Учёному было 76 лет.

О смерти Аверина сообщил филолог и писатель Андрей Аствацатуров.

Литературовед занимал должность профессора кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ, исследовал творчество Владимира Набокова и историю Петергофа, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что заслуженная артистка России Райна Праудина скончалась после продолжительной болезни. Деятелю культуры было 83 года. Сердце пожилой женщины остановилось 2 января 2019 года.


#смерть #САНКТПЕТЕРБУРГ #ученые #литература #борисаверин
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