Третий не лишний

Лиам Хемсворт — третий и младший из актёрского трио братьев — 13 января отмечает своё 29-летие. За относительно недолгую пока что карьеру Лиам уже успел сняться в нескольких блокбастерах, в том числе, сыграл одну из главных ролей в трилогии «Голодные игры».
Самые яркие роли Лиама Хемсворта — в галерее News.ru.
Лиам Хемсворт — третий и младший из актёрского трио братьев — 13 января отмечает своё 29-летие. За относительно недолгую пока что карьеру Лиам уже успел сняться в нескольких блокбастерах, в том числе, сыграл одну из главных ролей в трилогии «Голодные игры».