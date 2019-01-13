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Третий не лишний

Кадр из фильма «День независимости: Возрождение» 20th Century Fox

Кадр из фильма «День независимости: Возрождение»

культура [ версия для печати ]
Младший из братьев Хемсворт — Лиам — отмечает 29-летие

Лиам Хемсворт — третий и младший из актёрского трио братьев — 13 января отмечает своё 29-летие. За относительно недолгую пока что карьеру Лиам уже успел сняться в нескольких блокбастерах, в том числе, сыграл одну из главных ролей в трилогии «Голодные игры».
Самые яркие роли Лиама Хемсворта — в галерее News.ru.


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