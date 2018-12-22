Лещенко предложил «локализовать» мат в песнях

https://news.ru/storage/news/a1f1533720dd798037c50b7d7f262629/f1c949c1-76d9-4311-8546-a0412bb15d52_850.jpg Russian Look/Global Look Press

Певец Лев Лещенко

Народный артист России Лев Лещенко поддержал идею о маркировке песен, в тексте которых присутствует нецензурная лексика. Певец заявил, что мат изжить невозможно, но «надо стремиться его локализовать».

Лещенко отметил, что невозможно ругаться в присутствии детей, матерей и сестер. Таким образом, артист присоединился к инициативе продюсера Игоря Матвиенко, которую последний высказал в ходе заседания Совета по культуре, сообщает Interessant.

Ранее News.ru писал, что Матвиенко предложил ввести стандарты по употреблению мата в СМИ и интернете. Он рассказал, что некоторые блогеры позволяют себе использовать ругань, в то время как в государственных СМИ она запрещена, и предложил ввести единый для всех стандарт.