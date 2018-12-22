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Лещенко предложил «локализовать» мат в песнях

Певец Лев Лещенко Russian Look/Global Look Press

Певец Лев Лещенко

культура [ версия для печати ]

Народный артист России Лев Лещенко поддержал идею о маркировке песен, в тексте которых присутствует нецензурная лексика. Певец заявил, что мат изжить невозможно, но «надо стремиться его локализовать».

Лещенко отметил, что невозможно ругаться в присутствии детей, матерей и сестер. Таким образом, артист присоединился к инициативе продюсера Игоря Матвиенко, которую последний высказал в ходе заседания Совета по культуре, сообщает Interessant.

Ранее News.ru писал, что Матвиенко предложил ввести стандарты по употреблению мата в СМИ и интернете. Он рассказал, что некоторые блогеры позволяют себе использовать ругань, в то время как в государственных СМИ она запрещена, и предложил ввести единый для всех стандарт.


#маркировка #мат #песни #лещенко
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