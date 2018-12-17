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90 лет со дня рождения Леонида Броневого

Леонид Броневой Semen Likhodeev/Global Look Press

Леонид Броневой

культура [ версия для печати ]
News.ru вспоминает роли замечательного актёра

Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. В годы войны попал в эвакуацию в Казахстан. В 1950 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт. Леонид Броневой поработал в нескольких провинциальных театрах:  в Магнитогорске, Оренбурге, Грозном, Иркутске, Воронеже. В 1962 году он стал актёром Московского драматического театра на Малой Бронной, а с 1988 года работал в «Ленкоме».

В кино Броневой начал сниматься довольно поздно. В 1964 году он сыграл в картине «Товарищ Арсений», а всенародную известность спустя девять лет ему принесла роль Генриха Мюллера в фильме «Семнадцать мгновений весны». Актёр снялся в десятках популярных картин, среди которых «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Формула любви», «Небеса обетованные» и многие другие.

Умер Леонид Броневой 9 декабря 2017 года на 89-м году жизни.


#кино #театр
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