Почему растёт посещаемость театров и музеев, какова роль культурного сообщества в период политического кризиса между странами и стоит ли вводить возрастной ценз для худруков театров — об этом в эксклюзивном интервью News.ru рассказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

— Михаил Ефимович, какую роль играют культурные и научные связи в период напряжённых международных отношений?

— В последние годы культурная дипломатия приобретает особую роль. Когда я говорю «культурная дипломатия», я подразумеваю под этим дипломатию научную. Сегодня именно эти сферы становятся очень важными. Потому что там, где не могут договориться реальные политики, там, где работает режим санкций, включаются экономические запреты — там научная и культурная элита разных стран должна, конечно, работать на объединение. Дело в том, что это не только потребность, связанная с политикой, это потребность, связанная с наукой. Сейчас невозможно решать многие проблемы, которые стоят перед человечеством, — от космоса до создания искусственного интеллекта, без глобальной кооперации. И крупные проекты, такие как ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям. — News.ru), адронный коллайдер, в котором Россия принимает участие, показывают, что только такого рода проекты и дают реальный результат. Это относится и к космосу. Мы видим, что сегодня, несмотря на все сложности, без сотрудничества американского и российского, а возможно, и китайского впоследствии, (научного сообщества. — News.ru) научное развитие космических исследований будет в высшей степени затруднительно. Я ещё не назвал Европейское космическое агентство и целый ряд других институций, которые также работают в космосе. Поэтому, мне кажется, роль науки, культуры, образования в сохранении мостов между народами и между нациями становится в высшей степени востребованной. И, что самое важное, она (наука. — News.ru) необходима человечеству, это важно понять. Мы сегодня не можем, например, решить проблемы Антарктики или Арктики не только потому, что там есть противоречия политические или экономические, там масса научных проблем, которые невозможно решить без консолидированного взгляда учёных разных стран.

— Есть ли ощущение, что политика всё же довлеет и рушит культурные связи?

— Понятно, что мы все живём в мире. Мы все смотрим телевизор, читаем газеты. Понятно, что есть достаточно серьёзная информационная среда, в которой ты чувствуешь постоянно это противоречие, которое существует. Тем не менее я приведу очень простой пример — какими бы ни были отношения с Англией, в России всё равно будут ставить Шекспира. Мы всё равно будет проводить в 2019 году перекрестный год российско-британской музыки. Это то, что необходимо делать, какое бы ощущение дискомфорта при этом ни возникало. Ты всё равно должен делать то, что ты должен делать. И я считаю, что миссия деятеля культуры и деятеля науки, образования — она неоценима. В Германии сейчас стартовал фестиваль «Русские сезоны», и он собрал огромное количество немецких зрителей в зале Берлинской филармонии. И это было свидетельство того, что, когда звучит музыка, пушки начинают помалкивать, скажем так. Я не могу сказать, что они уж совсем замолкают.

— На одной из экспертных дискуссий в рамках Гайдаровского форума вице-премьер правительства Ольга Голодец заявила, что в России наблюдается существенный рост посещаемости всех учреждений культуры. По вашему мнению, с чем это связано?

— Россия и культура в каком-то смысле синонимы. Как ни странно, в периоды таких, скажем так, политических стрессов, ощутимо напряжение в обществе, которое существует из-за того, что международная обстановка совсем не простая. Люди хотят ходить в театры и музеи, во-первых. Во-вторых, я вам скажу очень важную вещь. Как бы банально это ни звучало, культура стала модной. Сегодня модно ходить в музеи, модно ходить в театры, и слава Богу.

— Периодически звучит мнение, что в театрах практически отсутствует ротация кадров. Худруки, находясь у власти десятилетиями, не дают дорогу молодым. Как вы считаете, необходимо ли вводить возрастной ценз для руководителей?

— Учреждениями культуры должны управлять талантливые люди. Будет ли им 25 или 125 лет, не играет никакой роли.