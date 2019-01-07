Кубанский казачий хор споёт рождественские песни

Кубанский казачий хор даст рождественские концерты на домашней сцене в Краснодаре. Продлятся выступления с 7 по 9 января.
Артисты будут развлекать зрителей духовными песнопениями и святочными колядками.
Все билеты на два дневных концерта в 12:00 и 16:00 на 7 и 8 января раскуплены, как и билеты на 9 января, сообщает пресс-служба ансамбля.
12 января в Зимнем театре Сочи состоится концерт коллектива «Старый Новый год с Кубанским казачьи хором». В программе — святочные обряды, библейские истории, танцы и премьеры новых песен.
Ранее News.ru сообщал, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал Рождественское богослужение в московском храме Христа Спасителя. Предстоятель РПЦ обратился по случаю праздника к верующим.