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Кубанский казачий хор споёт рождественские песни

ru.wikipedia.org/kkx.ru

культура [ версия для печати ]

Кубанский казачий хор даст рождественские концерты на домашней сцене в Краснодаре. Продлятся выступления с 7 по 9 января.

Артисты будут развлекать зрителей духовными песнопениями и святочными колядками.

Все билеты на два дневных концерта в 12:00 и 16:00 на 7 и 8 января раскуплены, как и билеты на 9 января, сообщает пресс-служба ансамбля.

12 января в Зимнем театре Сочи состоится концерт коллектива «Старый Новый год с Кубанским казачьи хором». В программе — святочные обряды, библейские истории, танцы и премьеры новых песен.

Ранее News.ru сообщал, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал Рождественское богослужение в московском храме Христа Спасителя. Предстоятель РПЦ обратился по случаю праздника к верующим.


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