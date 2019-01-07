Кубанский казачий хор споёт рождественские песни

https://news.ru/storage/news/df59dc4120a3dab0449fa34b0d3fa943/1204ff8e-bc12-4d62-bd03-88b4cf6f6c18_850.jpg ru.wikipedia.org/kkx.ru

Кубанский казачий хор даст рождественские концерты на домашней сцене в Краснодаре. Продлятся выступления с 7 по 9 января.

Артисты будут развлекать зрителей духовными песнопениями и святочными колядками.

Все билеты на два дневных концерта в 12:00 и 16:00 на 7 и 8 января раскуплены, как и билеты на 9 января, сообщает пресс-служба ансамбля.

12 января в Зимнем театре Сочи состоится концерт коллектива «Старый Новый год с Кубанским казачьи хором». В программе — святочные обряды, библейские истории, танцы и премьеры новых песен.

Ранее News.ru сообщал, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал Рождественское богослужение в московском храме Христа Спасителя. Предстоятель РПЦ обратился по случаю праздника к верующим.