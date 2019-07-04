Режиссёра Андрея Кончаловского давно просили изготовить несколько копий его новой ленты «Грех». Но он не знал, что президент России Владимир Путин подарит диск с картиной главе католической церкви Франциску.
Я об этом не знал, но мне очень приятно. Дело в том, что меня попросили приготовить пару копий, это было уже давно. Я отдал эти копии, но не знал, что это в подарок папе [римскому], — цитирует кинодеятеля РИА Новости.
«Грех» повествует об одном из этапов жизни гения эпохи Возрождения — скульптора Микеланджело, — когда мэтр работал над Сикстинской капеллой и скульптурой Давида. Фильм снимался в Италии на итальянском языке.
Ранее News.ru сообщал, что встреча Путина с Франциском завершилась в Ватикане. Переговоры российского лидера с понтификом длились около часа, что соответствует протоколу встреч папы римского с иностранными гостями.