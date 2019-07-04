https://static.news.ru/photo/42d1c290-9e6e-11e9-9081-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Режиссёра Андрея Кончаловского давно просили изготовить несколько копий его новой ленты «Грех». Но он не знал, что президент России Владимир Путин подарит диск с картиной главе католической церкви Франциску.

По словам сценариста, поступок лидера РФ приятно его удивил.

Я об этом не знал, но мне очень приятно. Дело в том, что меня попросили приготовить пару копий, это было уже давно. Я отдал эти копии, но не знал, что это в подарок папе [римскому], — цитирует кинодеятеля РИА Новости .

«Грех» повествует об одном из этапов жизни гения эпохи Возрождения — скульптора Микеланджело, — когда мэтр работал над Сикстинской капеллой и скульптурой Давида. Фильм снимался в Италии на итальянском языке.

Ранее News.ru сообщал, что встреча Путина с Франциском завершилась в Ватикане. Переговоры российского лидера с понтификом длились около часа, что соответствует протоколу встреч папы римского с иностранными гостями.