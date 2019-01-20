Кончаловский и Высоцкая обвенчались

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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Режиссёр Андрей Кончаловский и его супруга, актриса театра и кино, телеведущая Юлия Высоцкая обвенчались в псковском Троицком соборе.

Обряд совершил митрополит Псковский и Прохоровский Тихон.

Участие в торжественной церемонии приняли близкие и друзья супругов. Среди них присутствовал младший брат Кончаловского Никита Михалков, передаёт «Интерфакс».

Режиссёр и телеведущая поженились в 1998 году. В браке у них родились двое детей.

Ранее News.ru писал, что актриса Ирина Бразговка призналась, что 17 лет скрывала от Андрея Кончаловского внебрачную дочь. Мама и дочь стали героинями выпуска программы «Судьба человека». О существовании дочери режиссёр узнал от позвонившего ему общего приятеля. На тот момент он не был женат на Высоцкой, но их уже связывали отношения.