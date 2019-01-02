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Компания Disney сэкономила миллионы на Джонни Деппе

Джонни Депп Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press

Джонни Депп

культура [ версия для печати ]

Компания Disney сэкономила около $90 млн, не пригласив актёра Джонни Деппа сниматься в новой части франшизы «Пираты Карибского моря». Сценарий написан недавно и он не предусматривает участия  капитана Джека Воробья.

При этом увольнение Деппа из «Пиратов Карибского моря» может считаться убийством гусыни, несущей золотые яйца. Такое мнение выражает Forbes.

Колумнист издания Гай Мартин отмечает, что Джонни Депп в роли Джека Воробья позволял Disney «грести деньги лопатой, несмотря ни на что».

Ранее News.ru сообщал, что Джонни Деппа запечатлели целующимся с загадочной блондинкой. Выяснилось, что целовались они исключительно в благих целях.


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