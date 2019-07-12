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Грузинский певец Вахтанг Кикабидзе тайно посещает Россию, чтобы выступать на корпоративах. Об этом заявил российский актёр Борис Клюев.

Кикабидзе приезжает на корпоративные концерты, — рассказал артист в интервью « МК ».

Он отметил, что выступления грузинского певца хорошо оплачиваются. Однако Кикабидзе со всеми заключает договор, в котором прописано, что информация о его нахождении на российской территории не должна попадать в средства массовой информации.

Ранее News.ru писал о том, что грузинские власти сами спровоцировали всё то, что сейчас происходит в стране. Так считает артист Вахтанг Кикабидзе. Оценивая нынешние протесты и политическую обстановку в Грузии, артист заявил, что изначально не стоило сажать в кресло спикера парламента российского парламентария, это очень болезненный вопрос для местных рядовых обывателей, для которых ещё свежи в памяти последствия «пятидневной войны» с РФ, с последующим отделением Абхазии и Южной Осетии.