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«Кислота» вошла в программу Берлинского кинофестиваля

Кадр из фильма «Кислота» «ПРОвзгляд»

Кадр из фильма «Кислота»

культура [ версия для печати ]

Кинофильм Александра Горчилина «Кислота» вошёл в программу международного Берлинского кинофестиваля. Ленту будут показывать в секции «Панорама» — её считают второй по важности после основной.

Эксперты мероприятия в пресс-релизе на сайте описали картину как стильное, уверенное и энергичное повествование о поиске смысла жизни в современной России.

Фильм «Кислота» в этом году уже успел получить премию «Кинотавр.Дебют», а актёр «Гоголь-центра» — удивить критиков своей первой работой в качестве режиссёра. News.ru писал, что это — интересный, неожиданно жизнеутверждающий фильм о людях, он не для просмотра с детьми.


#кино #берлин #кинофестиваль #кислота
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