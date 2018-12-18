«Кислота» вошла в программу Берлинского кинофестиваля

https://news.ru/storage/news/ce59d0d38279ca13bee6ebe2b4207478/6e2e99ad-021b-42c0-9a63-03747e277108_850.jpg «ПРОвзгляд»

Кадр из фильма «Кислота»

Кинофильм Александра Горчилина «Кислота» вошёл в программу международного Берлинского кинофестиваля. Ленту будут показывать в секции «Панорама» — её считают второй по важности после основной.

Эксперты мероприятия в пресс-релизе на сайте описали картину как стильное, уверенное и энергичное повествование о поиске смысла жизни в современной России.

Фильм «Кислота» в этом году уже успел получить премию «Кинотавр.Дебют», а актёр «Гоголь-центра» — удивить критиков своей первой работой в качестве режиссёра. News.ru писал, что это — интересный, неожиданно жизнеутверждающий фильм о людях, он не для просмотра с детьми.