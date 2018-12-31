Киноведы и кинокритики назвали главный фильм уходящего года

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Кадр из фильма „Айка“

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов отметил, что уходящий 2018-й кинематографический год запомнился ему целой россыпью коммерчески успешных лент, которые пользовались успехом у зрителей. Также, по словам эксперта, много было интересных авторских работ.

Он отметил, что итоги года выглядят вполне благополучными, особенно благодаря большому успеху картины «Движение вверх».

«Было 5−7 интересных картин, которые путешествовали по фестивалям. 2−3 хита были в коммерческом плане. Это картины „Лёд“, сиквел „Трёх богатырей“, „Тренер“… И успех 2019-го года будет определяться тем, удастся ли найти такую же картину, которая привлечёт внимание зрителей», — считает киновед.

Специалист также оценил перспективы отечественных фильмов на премии «Оскар». Он выразил уверенность в том, что несмотря на неудачу картины Константина Хабенского «Собибор», российское кино может претендовать на престижную награду.

«Я очень надеюсь, что фильм „Айка“, который совместно снимали Россия и Казахстан, вошел в шорт-лист премии „Оскар“. А что касается ленты „Нелюбовь“, которая была отмечена американскими киноакадемиками в прошлом году, то скажу, что каждая картина Андрея Звягинцева становится сенсацией», — заявил Разлогов в интервью НСН.

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