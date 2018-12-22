Неизвестный альбом группы «Кино» издадут в Петербурге

https://news.ru/storage/news/98acdc3717cbb204e7be27f7f526e053/5551bfde-c496-496e-926d-e8c96a0f2448_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Неизвестный альбом группы «Кино» «Любовь — это не шутка», который после записи в 1986 году музыканты решили не тиражировать, будет опубликован как «исторический документ». За издание пластинки отвечает лейбл Maschina Records.

Оригинальный мастер сохранился у басиста группы Игоря Тихомирова. Альбом был записан в студии Алексея Вишни, но очень не понравился участникам коллектива.

После запуска процесса реставрации всех исходных студийных записей «Кино» музыканты решили издать «Любовь — это не шутка» именно так, как он был записан 32 года назад. По словам главы лейбла Максима Кондрашова, альбом выйдет на CD, виниле и кассете.

Помимо неизданного альбома, музыканты «Кино» работают над подготовкой переиздания оригинальных версий всех альбомов группы в том виде, в котором они задумывались изначально, сообщает «Фонтантка».

Ранее News.ru писал, что в Москве на аукционе не смогли продать личные вещи основателя группы «Кино» Виктора Цоя. Покупателей не заинтересовало ни письмо рок-музыканта жене Марьяне, ни его фотография на студенческий билет, ни оригинал-макет дебютного альбома «45».