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Картину кисти Ван Гога, возможно, нашли в Нидерландах

Xinhua/Global Look Press

культура [ версия для печати ]

Дом-музей Ван Гога в городе Дренте мог стать обладателем ранее неизвестного полотна художника. Картину с изображением бара учреждению культуры передала 92-летняя жительница Гааги.

По словам специалистов, стиль произведения очень схож со стилем Ван Гога. На его авторство также указывает подпись «Винсент». Произведение искусства являлось семейной реликвией и передавалось по наследству.

Установление подлинности картины может занять несколько лет. До тех пор она будет храниться в сейфе музея, а посетителям представят её копию.

На данный момент эксперты не могут сказать, где находился бар с полотна, но предполагают, что Ван Гог мог изобразить одно из заведений Гааги, где жил в 1869−1873 и 1881−1883 годах. На это указывает бокал с пивом, которое было популярно в этом городе, передаёт телеканал RTV Drenthe.

Ранее News.ru писал, что питомец искусствоведа и телеведущего из Великобритании Бендора Гросвенора испортил уникальную картину XVII века стоимостью более 5 тыс. фунтов стерлингов. По словам потерпевшего, он едва закончил реставрировать портрет художника Джона Майкла Райта, когда его кошка по кличке Падме неожиданно прыгнула на полотно и повредила когтями его центральную часть.


#музей #художники #Нидерланды #картины #ВанГог #Гаага
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