Картину кисти Ван Гога, возможно, нашли в Нидерландах

https://news.ru/storage/news/a38d7b34313ad39968836796b0538251/65668120-709c-4838-9bed-3c40aab320e6_850.jpg Xinhua/Global Look Press

Дом-музей Ван Гога в городе Дренте мог стать обладателем ранее неизвестного полотна художника. Картину с изображением бара учреждению культуры передала 92-летняя жительница Гааги.

По словам специалистов, стиль произведения очень схож со стилем Ван Гога. На его авторство также указывает подпись «Винсент». Произведение искусства являлось семейной реликвией и передавалось по наследству.

Установление подлинности картины может занять несколько лет. До тех пор она будет храниться в сейфе музея, а посетителям представят её копию.

Heeft het Van Gogh Huis in Veenoord/Nieuw-Amsterdam een echt schilderij van Vincent van Gogh gekregen? De kans is klein https://t.co/SKyhFqwvtx pic.twitter.com/UOKF3HpCtt — RTV Drenthe (@RTVDrenthe) 16 января 2019 г.

На данный момент эксперты не могут сказать, где находился бар с полотна, но предполагают, что Ван Гог мог изобразить одно из заведений Гааги, где жил в 1869−1873 и 1881−1883 годах. На это указывает бокал с пивом, которое было популярно в этом городе, передаёт телеканал RTV Drenthe.

Ранее News.ru писал, что питомец искусствоведа и телеведущего из Великобритании Бендора Гросвенора испортил уникальную картину XVII века стоимостью более 5 тыс. фунтов стерлингов. По словам потерпевшего, он едва закончил реставрировать портрет художника Джона Майкла Райта, когда его кошка по кличке Падме неожиданно прыгнула на полотно и повредила когтями его центральную часть.