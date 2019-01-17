Картину кисти Ван Гога, возможно, нашли в Нидерландах

Дом-музей Ван Гога в городе Дренте мог стать обладателем ранее неизвестного полотна художника. Картину с изображением бара учреждению культуры передала 92-летняя жительница Гааги.
По словам специалистов, стиль произведения очень схож со стилем Ван Гога. На его авторство также указывает подпись «Винсент». Произведение искусства являлось семейной реликвией и передавалось по наследству.
Установление подлинности картины может занять несколько лет. До тех пор она будет храниться в сейфе музея, а посетителям представят её копию.
Heeft het Van Gogh Huis in Veenoord/Nieuw-Amsterdam een echt schilderij van Vincent van Gogh gekregen? De kans is klein https://t.co/SKyhFqwvtx pic.twitter.com/UOKF3HpCtt— RTV Drenthe (@RTVDrenthe) 16 января 2019 г.
На данный момент эксперты не могут сказать, где находился бар с полотна, но предполагают, что Ван Гог мог изобразить одно из заведений Гааги, где жил в 1869−1873 и 1881−1883 годах. На это указывает бокал с пивом, которое было популярно в этом городе, передаёт телеканал RTV Drenthe.
Ранее News.ru писал, что питомец искусствоведа и телеведущего из Великобритании Бендора Гросвенора испортил уникальную картину XVII века стоимостью более 5 тыс. фунтов стерлингов. По словам потерпевшего, он едва закончил реставрировать портрет художника Джона Майкла Райта, когда его кошка по кличке Падме неожиданно прыгнула на полотно и повредила когтями его центральную часть.