Какие клипы «взорвали» YouTube

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Taki Taki, Ozuna, Selena Gomez, Cardi B

Пришла пора подвести итоги 2018 года и определить лидеров

Когда-то миллиард просмотров был недосягаемой отметкой для клипов на YouTube. Всё поменялось, когда южнокорейский рэпера PSY снял видео на песню «Gangnam Style». Теперь миллиард уже не является недосягаемой вершиной. Эта цифра стала отметкой, определяющей действительно популярные песни. Недавно музыкальный видеоканал Vevo назвал популярные клипы, ставшие лидерами 2018 года по количеству просмотров.

Maroon 5 (Girls Like You ft. Cardi B)

Американская поп-рок группа сняла простой, но очень стильный клип, который собрал 1,4 миллиарда просмотров и выбился в топ YouTube. Видео было опубликовано на хостинге 30 мая.

Becky G, Natti Natasha (Sin Pijama)

Дуэт американской и латиноамериканской красоток покорил YouTube с первых недель релиза. За три недели клип в стиле панамского реггетона набрал 100 млн просмотров, а к концу года — 1,1 млрд кликов.

Drake (God's Plan)

Видео о том, как канадский рэпер и композитор Дрейк гуляет по Майами и раздаёт деньги направо-налево набрало в YouTube более 900 млн просмотров. В случае этого клипа можно сказать, что количество просмотров окупило потраченные на него средства: бюджет составил 996 631,90 долларов.

Reik (Me Niego ft. Ozuna, Wisin)

Феномен этого клипа — пронзительная драматическая составляющая. Мексиканцы практически сняли фильм с полноценным сюжетом, выжимающим слезу. Пользователи оценили клип на 740 млн просмотров.

DJ Snake (Taki Taki ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B)

Замыкает пятёрку лидеров французский музыкант, который с популярными молодыми коллегами сделал ставку на выстрелившие в этом году латинские мотивы и не прогадал. Плод их совместного творчества собрал более 700 млн просмотров.