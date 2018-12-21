USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,258 $   Brent53.58 $ Bitcoin4,078.65 $
МОСКВА-9°C18:27
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

Какие клипы «взорвали» YouTube

Taki Taki, Ozuna, Selena Gomez, Cardi B Selena/facebook.com

Taki Taki, Ozuna, Selena Gomez, Cardi B

культура [ версия для печати ]
Пришла пора подвести итоги 2018 года и определить лидеров

Когда-то миллиард просмотров был недосягаемой отметкой для клипов на YouTube. Всё поменялось, когда южнокорейский рэпера PSY снял видео на песню «Gangnam Style». Теперь миллиард уже не является недосягаемой вершиной. Эта цифра стала отметкой, определяющей действительно популярные песни. Недавно музыкальный видеоканал Vevo назвал популярные клипы, ставшие лидерами 2018 года по количеству просмотров.

Maroon 5 (Girls Like You ft. Cardi B)

Американская поп-рок группа сняла простой, но очень стильный клип, который собрал 1,4 миллиарда просмотров и выбился в топ YouTube. Видео было опубликовано на хостинге 30 мая.

Becky G, Natti Natasha (Sin Pijama)

Дуэт американской и латиноамериканской красоток покорил YouTube с первых недель релиза. За три недели клип в стиле панамского реггетона набрал 100 млн просмотров, а к концу года — 1,1 млрд кликов.

Drake (God's Plan)

Видео о том, как канадский рэпер и композитор Дрейк гуляет по Майами и раздаёт деньги направо-налево набрало в YouTube более 900 млн просмотров. В случае этого клипа можно сказать, что количество просмотров окупило потраченные на него средства: бюджет составил 996 631,90 долларов.

Reik (Me Niego ft. Ozuna, Wisin)

Феномен этого клипа — пронзительная драматическая составляющая. Мексиканцы практически сняли фильм с полноценным сюжетом, выжимающим слезу. Пользователи оценили клип на 740 млн просмотров.

DJ Snake (Taki Taki ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B)

Замыкает пятёрку лидеров французский музыкант, который с популярными молодыми коллегами сделал ставку на выстрелившие в этом году латинские мотивы и не прогадал. Плод их совместного творчества собрал более 700 млн просмотров. 


#музыка #МУЗЫКАНТЫ #YouTube #клипы #песни
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
общество 11:13, 21 декабря 2018
Москвичей ждёт «снежный» Новый год
культура 21:37, 14 декабря 2018
Rewind 2018 стало самым непопулярным видео YouTube
Лента новостей
спорт 18:25
«Ростову» запретили регистрировать новичков
в мире 18:14
Полиция Австрии опровергла задержание венского стрелка
происшествия 18:12
Футболисты избили и ограбили женщину в Рязани
спорт 18:11
Ласицкене признали лучшей среди европеек в США
наука 18:10
«Сеченовка» создала препарат от непереносимости глютена
спорт 18:03
Украинец разрешил Бё «атаковать» Логинова
общество 18:02
ГИБДД пока воздержится от переэкзаменовки водителей
культура 18:02
Умер «первый Джейсон Вурхиз»
экономика 18:00
Forbes назвал Цукерберга неудачником года
общество 17:59
Аневризму аорты «победила» авиация Кубани
шоу-бизнес 17:59
У Маликова родилась дочка
в мире 17:56
Волкер сомневается во вступлении Украины в НАТО
в мире 17:54
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов
спорт 17:54
Выступление Медведевой на ЧР признали катастрофичным
общество 17:52
Сибирский вор и вымогатель отделался условным сроком
Другие новости
культура 18:02
Умер «первый Джейсон Вурхиз»
культура 17:46
Комикс раскрыл тайну отца Дарта Вейдера
культура 17:29
Трейлер киноновинки с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
культура 16:39
Умер создатель «Спокойной ночи, малыши!»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top