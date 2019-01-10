USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,289 $   Brent61.00 $ Bitcoin3,801.13 $
МОСКВА-10°C20:23
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

Как Дэвид Боуи изменил мир

Дэвид Боуи Rudi Keuntje/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дэвид Боуи

культура [ версия для печати ]
Человек, который упал на Землю и оставил там свой след

Как его только не называли: Измождённый Белый Герцог, Зигги Стардаст, гений, инопланетянин — всё это один человек — Дэвид Боуи. В 2000 году New Musical Express спросил музыкантов разных направлений, кто больше всего повлиял на их творчество, и получил ответ: Дэвид Боуи. News.ru вспомнил, кто из исполнителей обязан своему успеху «Человеку с другой планеты», который окончательно покинул этот мир ровно три года назад.

Placebo

Дэвид Боуи создал первый «продаваемый» андрогинный образ. То ли дело в утончённой внешности «Измождённого Герцога», то ли в гениальных подсказках дизайнеров, но его персонаж по имени Зигги Стардаст идеально дополнил песни музыканта и положил начало бренду «Дэвид Боуи», который по сей день копируют и модифицируют другие исполнители с разной степенью успеха. Разумеется, никто не берётся утверждать, что свой образ Брайан Молко позаимствовал у Боуи, однако альбом Placebo «Battle For The Sun» был точно вдохновлён творчеством Дэвида. Молко и Боуи много лет знали друг друга: однажды мэтр услышал демо-запись Placebo и тут же пригласил группу на разогрев в рамках своего европейского тура, а затем и на 50-летие в Мэдисон-сквер-гарден. Дальше были дуэты Боуи с Молко, и феноменальный успех последнего. Так что Дэвид повлиял не только на творчество Placebo, но и буквально вытащил группу на свет божий.

Мадонна

Певица вспоминает Боуи со свойственной ей экзальтацией. Будучи 15-летней девочкой она отправилась на концерт музыканта вопреки воли родителей. Далее, по словам самой Мадонны, её жизнь больше не могла быть прежней. Здесь стоит отметить, что Боуи — это не только музыка, но ещё и мода. Дэвид «раскрепостил» музыкантов, дал песням новое измерение: благодаря ему стал возможен и эпатаж Мадонны, и изысканный стиль Леди Гаги, и андрогинность Placebo, и много другое.

Depeche Mode

В сентябре 2017 года легендарные электронщики записали кавер на песню Боуи «Heroes». Для лидера группы Дэйва Гаана эта композиция является особенной: именно с ней Дэйв проходил прослушивание в группу в 1981 году, и был принят. Впоследствии Heroes неоднократно звучали в репертуаре Depeche Mode.

The Killers

Отголоски песен Боуи то и дело мелькают в музыке исполнителей самых разных направлений, однако редко кто признается в плагиате. Фронтмену американской альтернативной рок-группы Брэндону Флауэрсу хватило смелости это сделать. Музыкант уверяет, что взял из композиции Боуи «Slow Burn» бас-партию и использовал в своей песне «All These Things That I’ve Done».

«Прошло довольно много времени, надеюсь, Дэвид не подаст на нас в суд, ведь совсем не хочется судиться с Дэвидом Боуи», — пошутил тогда Флауэрс. Что ж, теперь ему точно не о чем беспокоиться.

Разумеется, этот список не ограничивается несколькими музыкантами и музыкальными направлениями: Дэвид Боуи был явлением 20-го и 21-го века века, поэтому его влияние можно найти практически у каждого второго рок-музыканта. На Боуи «вырос» в том числе Борис Гребенщиков, который недавно отпраздновал свой юбилей.


#дэвидбоуи #музыка #рок
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии

читайте также
общество 15:15, 25 декабря 2018
«ВКонтакте» назвала самую популярную песню года
Пришла пора подвести итоги 2018 года и определить лидеров
культура 16:06, 21 декабря 2018
Какие клипы «взорвали» YouTube
Пришла пора подвести итоги 2018 года и определить лидеров
Бессменный лидер культовой группы «Аквариум» празднует юбилей
культура 12:44, 27 ноября 2018
Любимые хиты Гребенщикова
Бессменный лидер культовой группы «Аквариум» празднует юбилей
Лента новостей
оружие 20:20
Американский военный эсминец зашёл на Балтику
спорт 20:17
Миронова назвала промахи в спринте обидными
общество 20:15
Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
политика 20:04
Парагвай разрывает дипотношения с Венесуэлой
в мире 19:57
Украина настаивает на закупке газа на её восточной границе
Другие новости
культура 16:59
«Оскар» останется без ведущего
культура 12:15
Лукьяненко: я закрою тему с «дозорами» навсегда
культура 18:44
В «Игре престолов» снимется звезда «Гарри Поттера»
культура 18:10
«Фаворитка» выбилась в лидеры премии BAFTA
Стали известны номинанты на «британский Оскар»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top