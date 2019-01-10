Как Дэвид Боуи изменил мир

https://news.ru/storage/news/90e07cf6a0e0cef49ed8a4f2c446e798/094f515f-ab51-4bb3-8f8c-0f331d622b29_850.jpg Rudi Keuntje/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дэвид Боуи

Человек, который упал на Землю и оставил там свой след

Как его только не называли: Измождённый Белый Герцог, Зигги Стардаст, гений, инопланетянин — всё это один человек — Дэвид Боуи. В 2000 году New Musical Express спросил музыкантов разных направлений, кто больше всего повлиял на их творчество, и получил ответ: Дэвид Боуи. News.ru вспомнил, кто из исполнителей обязан своему успеху «Человеку с другой планеты», который окончательно покинул этот мир ровно три года назад.

Placebo

Дэвид Боуи создал первый «продаваемый» андрогинный образ. То ли дело в утончённой внешности «Измождённого Герцога», то ли в гениальных подсказках дизайнеров, но его персонаж по имени Зигги Стардаст идеально дополнил песни музыканта и положил начало бренду «Дэвид Боуи», который по сей день копируют и модифицируют другие исполнители с разной степенью успеха. Разумеется, никто не берётся утверждать, что свой образ Брайан Молко позаимствовал у Боуи, однако альбом Placebo «Battle For The Sun» был точно вдохновлён творчеством Дэвида. Молко и Боуи много лет знали друг друга: однажды мэтр услышал демо-запись Placebo и тут же пригласил группу на разогрев в рамках своего европейского тура, а затем и на 50-летие в Мэдисон-сквер-гарден. Дальше были дуэты Боуи с Молко, и феноменальный успех последнего. Так что Дэвид повлиял не только на творчество Placebo, но и буквально вытащил группу на свет божий.

Мадонна

Певица вспоминает Боуи со свойственной ей экзальтацией. Будучи 15-летней девочкой она отправилась на концерт музыканта вопреки воли родителей. Далее, по словам самой Мадонны, её жизнь больше не могла быть прежней. Здесь стоит отметить, что Боуи — это не только музыка, но ещё и мода. Дэвид «раскрепостил» музыкантов, дал песням новое измерение: благодаря ему стал возможен и эпатаж Мадонны, и изысканный стиль Леди Гаги, и андрогинность Placebo, и много другое.

Depeche Mode

В сентябре 2017 года легендарные электронщики записали кавер на песню Боуи «Heroes». Для лидера группы Дэйва Гаана эта композиция является особенной: именно с ней Дэйв проходил прослушивание в группу в 1981 году, и был принят. Впоследствии Heroes неоднократно звучали в репертуаре Depeche Mode.

The Killers

Отголоски песен Боуи то и дело мелькают в музыке исполнителей самых разных направлений, однако редко кто признается в плагиате. Фронтмену американской альтернативной рок-группы Брэндону Флауэрсу хватило смелости это сделать. Музыкант уверяет, что взял из композиции Боуи «Slow Burn» бас-партию и использовал в своей песне «All These Things That I’ve Done».

«Прошло довольно много времени, надеюсь, Дэвид не подаст на нас в суд, ведь совсем не хочется судиться с Дэвидом Боуи», — пошутил тогда Флауэрс. Что ж, теперь ему точно не о чем беспокоиться.

Разумеется, этот список не ограничивается несколькими музыкантами и музыкальными направлениями: Дэвид Боуи был явлением 20-го и 21-го века века, поэтому его влияние можно найти практически у каждого второго рок-музыканта. На Боуи «вырос» в том числе Борис Гребенщиков, который недавно отпраздновал свой юбилей.