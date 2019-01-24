Исторический музей не может найти икону XVI века

https://news.ru/storage/news/b980e4492917a4082ce62e9efce6ec63/d9296243-f292-4178-80df-a8aa6c7ea56d_850.jpg Александр Авилов/АГН "Москва"

Государственный исторический музей не знает, куда пропала икона XVI века «Богоматерь Смоленская Шуйская». Она должна была стать экспонатом выставки, но хранитель не смог найти её, чтобы выдать для формирования экспозиции. Музей обратился в правоохранительные органы.

«В настоящее время проводится полная сверка фонда древнерусской живописи (около 30 тысяч единиц хранения). Более года этот фонд находится во временном хранилище на время реставрации стационарного фондохранилища», — сказали в пресс-службе музея журналистам.

Последний раз икона выставлялась в Мурманской области. Известно, что оттуда в фонды ГИМ её привезли в конце августа.

Ранее News.ru писал о том, что похититель икон задержан в городе Рыбинске Ярославской области. В правоохранительных органах отмечают, что святыни имеют особую историческую, художественную и культурную ценность. Они были украдены в селе Курдюки под Тамбовом. Сейчас полицейские ищут подельника грабителя.