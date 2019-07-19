https://static.news.ru/photo/d60cfdbc-abf3-11e9-85aa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Актриса Инна Чурикова сообщила, что выписалась из НИИ им. Склифосовского.

Хорошо быть дома! — написала она в своём Facebook .

По словам артистки, сейчас она дома отдыхает с родственниками.

Она поблагодарила фанатов за поддержку и сопроводила пост фотографией, на которой стоит с сыном Иваном Панфиловым.

Как писал News.ru, 18 июля стало известно, что Инна Чурикова почувствовала недомогание в театре «Русская песня», где она играла в постановке «Старая дева». После этого её отправили в НИИ имени Склифосовского, в отделение реанимации. Состояние актрисы оценивалось как тяжёлое.

Как рассказала зрительница спектакля «Старая дева» Анна Дашутина, сидевшая в первом ряду, актриса упала в самом конце постановки.