Актриса Инна Чурикова сообщила, что выписалась из НИИ им. Склифосовского.
Хорошо быть дома! — написала она в своём
По словам артистки, сейчас она дома отдыхает с родственниками.
Она поблагодарила фанатов за поддержку и сопроводила пост фотографией, на которой стоит с сыном Иваном Панфиловым.
Как писал News.ru, 18 июля стало известно, что Инна Чурикова почувствовала недомогание в театре «Русская песня», где она играла в постановке «Старая дева». После этого её отправили в НИИ имени Склифосовского, в отделение реанимации. Состояние актрисы оценивалось как тяжёлое.
Как рассказала зрительница спектакля «Старая дева» Анна Дашутина, сидевшая в первом ряду, актриса упала в самом конце постановки.