https://static.news.ru/photo/25e27948-a9a1-11e9-b6c8-fa163e074e61_1024.jpg Актриса Инна Чурикова Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Российская актриса Инна Чурикова призналась, что упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в московском театре «Русская песня» из-за плохого зрения. Инцидент произошёл в конце выступления, когда освещающие сцену софиты ненадолго погасили.

Зрение стало подводить. Иногда перед глазами как плёночка. Возможно, надо будет делать операцию на глазах, — призналась артистка в беседе к «КП» .

Чурикова также успокоила всех своих поклонников, отметив, что врачи диагностировали у неё лишь ушибы.

У меня при падении ничего не сломалось, слава богу. А ушибы вылечиваются. И настроение улучшается. Так что все нормально, — сказала актриса, добавив, что и сама сначала испугалась, что травмы могут быть серьёзные, но всё обошлось.

В настоящее время она находится в больнице, где получает весь необходимый медицинский уход. При этом Чурикова подчеркнула, что врачи к ней очень внимательны, при том, что она находится в медучреждении на равных с другими пациентами, без каких-либо привилегий.

Я не хочу быть избранной, чтобы передо мной на цыпочках ходили или кормили какой-то отдельной едой, — констатировала Чурикова.

Ранее News.ru писал о том, что Инна Чурикова попала в отделение реанимации в НИИ имени Склифосовского 18 июля 2019 года. Во время спектакля «Старая дева» она почувствовала себя плохо и упала со сцены. Состояние актрисы оценивалось как тяжёлое.