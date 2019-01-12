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Имя артиста на Евровидение от РФ назовут в конце января

Davide Pischettola/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

культура [ версия для печати ]

В конце января станет известно, кто будет представлять Россию на Евровидении. При этом списка кандидатов на данный момент нет.

Об этом рассказали в холдинге ВГТРК.

Евровидение-2019 пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Ранее News.ru писал о том, что на Евровидение-2019 от Российской Федерации могут поехать Егор Крид и Ольга Бузова. Всего в шорт-лист включены семь претендентов на участие в международном конкурсе. Среди них певица Manizha, Лена Темникова, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Александр Панайотов.


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