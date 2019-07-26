https://static.news.ru/photo/b0aecc12-afc7-11e9-b6d9-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Крутой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист России, композитор Игорь Крутой отметит 65-летие концертом с известными музыкантами. Среди них такие звёзды, как Анна Нетребко и Андреа Бочелли. Большое шоу готовится к 3 ноября.

Помимо Лары Фабиан и Димаша Кудайбергена, в концерте выступят Андреа Бочелли, Аида Гарифуллина. Вадим Эйленкриг, Юра Башмет будут играть мою музыку сольно. Юра ещё будет играть в композициях Лары Фабиан и Андреа Бочелли. Будет целый спектакль: сцена, оркестр, артисты, а вокруг — фигуристы, танцы которым ставит Илья Авербух, — рассказал Крутой в интервью ТАСС.

День рождение у музыканта 29 июля.

Ранее New.ru писал, что Игорь Крутой поразил фанатов своим свежим видом, опубликовав очередное фото в Instagram. На этот раз 64-летний музыкант снялся с 38-летним сыном Николаем, на фоне которого выглядит гораздо моложе. Всего у музыканта трое детей: Николай, 33-летняя дочь Виктория и младшая 15-летняя дочь Саша. Николай работает в крупной строительно-промышленной компании в Москве.