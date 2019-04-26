25 января — это не только Татьянин день и праздник студентов, но и дата рождения всенародного поэта, актёра и музыканта Владимира Высоцкого. С годами его песни встроились в русский менталитет и превратили автора в легендарную личность. News.ru предлагает вспомнить самые любимые песни Владимира Семёновича и историю их создания.

«Я не люблю»

Каждую из коронных фраз «Я не люблю» мы привыкли приписывать Высоцкому лично, однако песня была написана под героя фильма «Опасные гастроли», где бард играл одну из главных ролей. Но существует другая версия написания этой композиции. По свидетельству поэта Алексея Уклеина, песня «Я не люблю» является… плагиатом.

Как вспоминал Уклеин, Высоцкий, находясь в Париже, услышал из окна песню Бориса Полоскина «Я люблю», которую, в свою очередь, считали переводом песни Шарля Азнавура, а то и вовсе старой французской песенки. В любом случае, оригинальная песня была о любви, но Высоцкий не был бы собой, если бы не написал ответное стихотворение в совершенно ином ключе.

«Охота на волков»

Эта песня рождалась в муках творчества, которым положил конец Валерий Золотухин. Высоцкий начал писать песню летом 1968 года, с гордостью зачитывал первые строфы стихотворения слушателям в загородном подмосковном лагере, где отдыхали дети Марины Влади, а потом наступил творческий кризис, и песня никак не давалась.

В августе Высоцкий поехал с другом Валерием Золотухиным в Красноярский край на съёмки фильма «Хозяин тайги». По своему обыкновению ночью он сел писать под большой лампой и внезапно почувствовал десятки направленных на себя глаз. Так появилась идея с «развешанными красными флажками». Утром выяснилось, что Золотухин за бутылку медовухи разрешил местным жителям посмотреть на «живого Высоцкого» с улицы.

«Вершина»

Песня также известна под названием «Здесь вам не равнина», Высоцкий сочинил её для фильма «Вертикаль» режиссёра Станислава Говорухина. По воспоминаниям музыканта, эту песню он написал после того, как практически на его глазах попали в беду пятеро альпинистов.

«Один из них погиб, а двум его раненым товарищам мы помогали спускаться вниз. И я написал песню, которая имеет продолжение», — вспоминал впоследствии Высоцкий.

Эта песня моментально сделала поэта «своим» в среде альпинистов.

«Песня о друге»

Ещё один хит Высоцкого из фильма «Вертикаль». Альпинист Леонид Елисеев рассказал поэту о страшном случае в горах, как он «в связке одной» сорвался в пропасть вместе с другими скалолазами. Высоцкий внимательно выслушал историю, а с утра влетел в номер к Елисееву в приподнятом настроении и пригласил зайти к нему.

«Я сел в кресло, в котором сидел обычно, Володя — на кровать. Нас разделял журнальный столик, на котором, ближе к Володе, лежал мелко исписанный листок со стихами. Он сидел и смотрел на меня, слегка пригнувшись к гитаре. В этот момент мне показалось, что он внутренне готовится к прыжку. И наконец, ударив по струнам, он запел», — вспоминал позже Елисеев.

«Парус»

С этой песни Высоцкий начал свою деятельность в кино. «Парус» прозвучал в документальном фильме под названием «Срочно требуется песня».

«В ней, в отличие от других моих песен, нет точного и твёрдого сюжета. Это песня беспокойства, песня о нашей сопричастности ко всему, что происходит в мире», — рассказал Владимир Семёнович.

Любители искать подтекст в творчестве Высоцкого высказывали самые разные идеи относительно её смысла, однако в итоге пришли к выводу, что в данном случае парус — это просто парус и глубоко копать не надо. Позже Высоцкий сам дал разъяснения своего произведения в музыкальном видео.