Хабенский: Напиваться — это защита от подлого мира

https://news.ru/storage/news/4549d37501b6cd7d98fd8779347c96fb/5649fbd1-c09d-4396-be2b-85c47e41ddc2_850.jpg «Наше Кино»

Кадр из фильма «Географ глобус пропил»

News.ru вспоминает лучшие кинообразы актёра

Константин Хабенский начинал с ролей студентов и журналистов, позже эволюционировал до адмирала и Голливуда, но ставить на этом точку не собирается. Актёр может разложить «по полочкам» каждый созданный им образ, оправдать негодяя и пожалеть слабого человека. News.ru вспомнил лучшие роли Хабенского, которому сегодня исполнилось 47 лет.

«Географ глобус пропил», 2013

В трагикомедии Александра Велединского Хабенский сыграл учителя-алкоголика. Если разобраться, его дела не так уж плохи: просто жизнь географа Виктора Служкина построена по принципу песни «Если у вас нету тёти», то есть у него почти ничего нет, следовательно, и отбирать нечего. Кроме озлобленной жены и дочери, хотя и тут супруга при первой возможности уходит к его другу. Комизм ситуации в том, что разочаровавшегося Служкина отправляют вести географию у старшеклассников, но ещё непонятно, кто кого будет учить.

«То, что он напивается, – это его защита. У нас люди именно так защищаются, чтобы сбросить с себя ответственность. Я не хочу делать подлости: выпил – и всё, меня нет», — рассказал о своём герое Хабенский.

В его понимании географ — шут, который своим неадекватным поведением «пытается сбить с людей пыль».

«Коллектор», 2016

Моноспектакль, держащийся целиком и полностью на харизме Хабенского. Идея фильма пришла к режиссёру Алексею Красовскому во время прохождения неприятной процедуры гастроскопии. Врач-эндоскопист был вынужден отвлечься на телефонный звонок, и Красовского на мгновение посетила абсурдная мысль, что это может звонить его кредитор. Дальше он стал развивать идею: на что способен человек, чтобы вынудить других возвращать долги. Коллектор должен быть готов ко всему, но оказаться за одну ночь в статусе жертвы в безвыходной ситуации — это слишком даже для него.

Игру Хабенского высоко оценили все кинокритики, на «Кинотавре» он получил приз за лучшую мужскую роль, а в «Карловых Варах» — специальный приз жюри, не говоря уже о зрительских симпатиях.

«Адмиралъ» (2008)

Хабенский уверяет, что не пытался воплотить историческую личность на экране, а лишь нащупать адекватный художественный образ, подходящий адмиралу Колчаку.

«Образ офицера, мужчины и, надеюсь, человека. Человека разных качеств, но для которого не были пустым звуком понятия ответственности, присяги Отечеству и царю, верности своему слову, любви к женщине», — рассказал Хабенский.

В подобного рода фильмах никуда без пафоса, поэтому Хабенский старался делать упор на человеческие переживания Верховного правителя России, который доживал свои последние дни вместе с рушащейся империей.

«Ночной дозор» (2004), «Дневной дозор» (2005)

На первый взгляд Хабенский просто сыграл Иного, но на самом деле он сделал гораздо больше: отойти от «супергеройского» понимания роли и воплотить образ слабого, изломанного жизнью человека. По мнению актёра, задача Антона Городецкого — не стать Иным, а остаться человеком, хотя это и невозможно, что добавляет приземлённому образу трагизма.

«Там чисто профессиональные задачи были забавные. Сыграть женщину в мужском теле… Я подобных вещей не делал еще. «Дозор» с его аттракционами — это опыт увлекательный», —вспоминал впоследствии Хабенский.

«Убойная сила» (2000)

Сериал стал одним из самых успешных проектов начала нового тысячелетия. «Убойная сила» продолжила раскручивать тему «Улиц разбитых фонарей» с теми же лицами, что и в «Улицах»: Алексеем Ниловым, Михаилом Трухиным, Сергеем Селиным, однако позже выбор пал на молодого актёра Хабенского. Для последнего роль старшего лейтенанта Плахова стала судьбоносной: теперь Хабенского знали уже миллионы телезрителей.

В 2008 году Хабенский снялся в голливудском боевике «Особо опасен» вместе с Анджелиной Джоли, Джеймсом Макэвоем и Морганом Фриманом. Позже российский актёр появлялся в эпизодах знаменитых картин: «Войне миров Z» 2013 с Брэдом Питтом и фильме «Шпион, выйди вон» 2011 года. Однако больше всего Хабенский ассоциируется с образом самого простого неидеального человека, а это само по себе ценно в эпоху тотального супергеройского глянца.