Американская писательница Сьюзен Коллинз пишет приквел к своей трилогии «Голодные игры». Выход новой книги ожидается 19 мая 2020 года.
Название романа не называется. Действия в нём будут происходить за 64 года до событий, описанных в трилогии, сообщает
«Голодные игры» опубликованы в 2008–2010 годах. По книгам Коллинз были сняты четыре фильма, последний из которых вышел в прокат в 2015 году.
Ранее News.ru сообщал, что американская актриса Дженнифер Лоуренс, наиболее известная по фильму «Голодные игры», на год приостановит актёрскую карьеру. В это время она хочет посвятить себя помощи обществу. Например, Лоуренс уже сотрудничает с организацией Represent.Us, которая борется с коррупцией в политике и законодательстве.