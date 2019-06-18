https://static.news.ru/photo/e177dbe2-9143-11e9-83ad-fa163e074e61_1024.jpg Дженнифер Лоуренс Фото: Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская писательница Сьюзен Коллинз пишет приквел к своей трилогии «Голодные игры». Выход новой книги ожидается 19 мая 2020 года.

Название романа не называется. Действия в нём будут происходить за 64 года до событий, описанных в трилогии, сообщает Associated Press .

«Голодные игры» опубликованы в 2008–2010 годах. По книгам Коллинз были сняты четыре фильма, последний из которых вышел в прокат в 2015 году.

Ранее News.ru сообщал, что американская актриса Дженнифер Лоуренс, наиболее известная по фильму «Голодные игры», на год приостановит актёрскую карьеру. В это время она хочет посвятить себя помощи обществу. Например, Лоуренс уже сотрудничает с организацией Represent.Us, которая борется с коррупцией в политике и законодательстве.