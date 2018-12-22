«Год культуры»: как снимали любимый сериал Путина

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Кадр из сериала «Год культуры»

История о чиновнике, которого спустили с небес на землю

«Год культуры» на THT-Premier назвали сериалом, который заставил смеяться Владимира Путина. Пресс-секретарь Дмитрий Песков показал его президенту во время одного из перелётов.

Главную роль холёного столичного чиновника Виктора Сычёва, сосланного в провинциальный вуз из-за жалобы во время «прямой линии» президенту, играет Фёдор Бондарчук. Госслужащий из него получился на загляденье: одет с иголочки, лощёный, сразу видно — из столицы. Схожую роль Фёдор Сергеевич сыграл в фильме Авдотьи Смирновой «Два дня». Режиссёр говорила тогда, что у актёра и внешность соответствующая, мол, в роли сантехника его точно сложно представить. По словам продюсера Вячеслава Дусмухаметова, Бондарчук в роли столичного чиновника — это «абсолютное попадание в образ, персонаж и характер».

Верхнеямск, где разворачиваются события сериала, на карте не существует. Это собирательный образ провинциальных российских городов. А попадает в Верхнеямск Сычёв из-за заведующей кафедры литературы Верхнеямского филологического института Софьи Белозёровой (Мария Ахметзянова). Актриса рассказывала, что попала в проект стремительно. Съёмки должны были стартовать через две недели, и на роль Белозёровой срочно требовалась «типичная училка и серый кардинал». Актриса по типажу совсем другая, но сделала всё, чтобы максимально проявить себя на пробах. Собранность и желание получить интересную работу сделали дело: актрису утвердили на главную женскую роль. На съёмках Ахметзяновой пришлось копаться на самой настоящей помойке в тридцатиградусную жару, но ей всё было в радость. В адрес старшего коллеги Бондарчука тоже только комплименты: работать с ним — одно удовольствие.

Для Ольги Медынич роль многодетной матери в сериале — на сопротивление. Актриса рассказывала, что её Марина — женщина шумная и напористая, из тех, что не упустят возможности обсудить события в жизни других. И, разумеется, помочь советом. Медынич — её полная противоположность. В чужое пространство не лезет и советов без спросу на даёт. Тем интересней было работать над ролью. Забавных моментов тоже хватало: один из них был связан с накладным животом беременной героини. Эта деталь личного реквизита согревала актрису!