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Вдова Станислава Говорухина Галина дала развёрнутое интервью журналистам, в котором раскрыла подробности своей жизни с легендарным кинорежиссёром и рассказала о его последних днях.

По её словам, супруг знал, что борется с онкологическим заболеванием и что бой с недугом может быть неравным. За считанные часы до смерти актёр оставил ей прощальное письмо. Говорухин до...