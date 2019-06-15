Картина Бориса Акопова «Бык» стала лучшим фильмом российского кинофестиваля «Кинотавр».
Фильм повествует о 1990-х годах, когда в России царила преступность. Главные роли исполнили Юрий Борисов и Стася Милославская.
Лучшим дебютом стал фильм Анны Пармас «Давай разведёмся». В ленте показывается борьба двух женщин за мужчину. Она выйдет осенью.
Фильм «Верность» Нигины Сайфуллаевой получил специальный диплом жюри с формулировкой «За бесконечную веру актёров в работу режиссёра».
В состав жюри вошли композитор Алексей Айги, киновед Анжелика Артюх, режиссёр Резо Гигинеишвили, сценарист и режиссёр Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев, актриса Анна Чиповская, а также актёр Константин Хабенский.
Церемония награждения лауреатов проходит в Зимнем театре Сочи, передаёт
Как ранее писал News.ru, режиссёр Оксана Карас представила свою картину «Выше неба» на кинофестивале «Кинотавр». Фильм рассказывает о девушке, проводящей лето на курорте под пристальным надзором матери. Внимание главной героини привлекает юноша, прошлая жизнь которого неизвестна и окутана тайной.