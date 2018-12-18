Глава ансамбля Росгвардии заявил о толерантности к геям

https://news.ru/storage/news/cea0834ab5b657590d9775d9c715f300/8f6d98b1-992d-41e5-8270-84ed547a16bd_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виктор Елисеев

Руководитель ансамбля Росгвардии Виктор Елисеев прокомментировал исполнение его подчинёнными песни британского певца Джорджа Майкла Last Christmas. Тот факт, что исполнитель был нетрадиционной сексуальной ориентации, нисколько не смутил Елисеева.

«Вы знаете, Queen тоже нетрадиционной, но его любят во всём мире. И это музыка. Я уж не говорю про Чайковского, поэтому тот, кто говорит такое — это не совсем правильно по жизни», — пояснил глава ансамбля радиостанции «Говорит Москва».

Выбор песни, по его словам, связан с приближающейся годовщиной смерти певца: Джорджа Майкла не стало 25 декабря 2016 года. Помимо этого, музыканты-росгвардейцы преследуют ещё одну менее очевидную цель — «помирить» Россию и Запад. Та же задача была, когда ансамбль сделал кавер на песню Get Lucky, записанную французским дуэтом Daft Punk при участии Фаррелла Уильямса в качестве вокалиста.

«Мы решили сделать этот клип для того, чтобы сблизить наши народы, чтобы позиции наши как-то лишний раз подчистить, учитывая то, что в мире какая-то идёт вакханалия, какая-то злоба и так далее — вот это был у нас такой позыв призвать людей любить и дружить», — рассказал Елисеев.

Ансамбль Росгвардии регулярно делает каверы песен известных исполнителей, превращая свои выступления в шоу. На этот раз ради исполнения хита Джорджа Майкла музыканты встали на коньки.