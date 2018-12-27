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Forbes назвал самых переоцененных актеров и актрис

Мэттью Макконахи Columbia Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэттью Макконахи

культура [ версия для печати ]

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых неприбыльных голливудских звёзд. Для его составления учитывались три фильма, в которых актёры сыграли главную роль.

Так, наиболее переоценённым оказался актёр Мэттью Макконахи, принёсший продюсерам лишь $1,1 с каждого полученного им доллара в рамках своих контрактов.

Второе место по не прибыльности досталось Кристиану Бэйлу, который смог принести создателям фильмов только $1,5, а замыкает тройку Мэтт Дэймон с показателем $3,70. Актрисами, которые принесли худшие доходы стали: Мелисса Маккарти ($4,90) и Риз Уизерспун ($5,20).

Наиболее успешными оказались звезды, снявшиеся в экранизации комиксов. Это Марк Руффало и Джереми Реннер, известные по ролям в «Мстителях». За каждый полученный им доллар продюсеры получили $80,20 и $82,70 соответственно.

На третье строчке рейтинга оказалась Эми Адамс, снявшаяся в экранизации комиксов DC о Супермене, с показателем в $69,90. Следом идут Чудо-женщина Галь Гадот ($60) и Капитан Америка Крис Эванс ($56.10).

Ранее News.ru писал о том, что минкультуры России призывает увеличить финансовую помощь, субсидии для российского кино и усилить его защиту на фоне «сопротивления голливудского лобби». Об этом заявил глава Минкультуры России Владимир Мединский.


#актеры #ГОЛЛИВУД #forbes
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