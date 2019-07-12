https://static.news.ru/photo/6d669eee-a48c-11e9-9aec-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из мультфильма «Флинтстоуны» Фото: Hanna-Barbera Productions

Американский концерн Warner Bros. и компания Brownstone Productions готовят перезапуск «Флинтстоунов» (The Flintstones). Это комедийный мультсериал о жизни древних людей, отражающей действительную повседневность.

Как пишет Life со ссылкой на The Hollywood Reporter, проект пока находится на «самой ранней стадии» подготовки. Сообщается, что новый мультсериал будет ориентирован на взрослую аудиторию.

Ранее News.ru писал, что россиянин Алексей Смирнов создал мрачную версию заставки американского мультсериала «Симпсоны». В ролике Гомер работает на заводе охранником, который ворует вещи с рабочего места, Мардж матерится и ругается с продавцом в магазине, Лиза играет на саксофоне в переходе, а Барт — наркоман.