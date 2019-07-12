Американский концерн Warner Bros. и компания Brownstone Productions готовят перезапуск «Флинтстоунов» (The Flintstones). Это комедийный мультсериал о жизни древних людей, отражающей действительную повседневность.
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Ранее News.ru писал, что россиянин Алексей Смирнов создал мрачную версию заставки американского мультсериала «Симпсоны». В ролике Гомер работает на заводе охранником, который ворует вещи с рабочего места, Мардж матерится и ругается с продавцом в магазине, Лиза играет на саксофоне в переходе, а Барт — наркоман.