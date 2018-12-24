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Фильмом года россияне назвали чёрную комедию Макдоны

Fox Searchlight Pictures/Global Look Press

культура [ версия для печати ]

Главной лентой уходящего года российские любители кино назвали чёрную комедию «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» британского режиссёра Мартина Макдоны. Это повествование о женщине, которая требует от полицейских найти убийцу её дочери.

За этот фильм Фрэнсис Макдорманд получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль», а Сэм Рокуэлл — в номинации «Лучший актёр второго плана», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на рейтинг самых популярных у россиян фильмов и сериалов 2018 года, который составил портал «КиноПоиск».

Сериалом года признана футуристическая детективная история «Видоизменённый углерод», а среди российских лент в рейтинге предпочтений победил фильм «Движение вверх» и сериал «Домашний арест».

Ранее News.ru писал, что худшим фильмом уходящего года, по версии The Hollywood Reporter, стала криминальная драма «Кодекс Готти» с Джоном Траволтой в главной роли. Картина о мафиози получила 0% рейтинга на сайте Rotten Tomatoes, агрегирующем отзывы и рецензии. 

Второе место досталось боевику «Робин Гуд: Начало» режиссёра Отто Батхерста. Главный кинокритик американского журнала Тодд Маккарти заявил, что все причастные к созданию ленты должны совершить публичное покаяние. На третьем месте антирейтинга расположилась мелодрама «Пятьдесят оттенков свободы» Джеймса Фоули. В топ-5 также вошли фильмы «Сама жизнь» Дэна Фогельмана и «Веном» Рубена Флейшера.


#кино #фильмы #сериалы
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