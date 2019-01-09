«Фаворитка» выбилась в лидеры премии BAFTA

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Стали известны номинанты на «британский Оскар»

На фоне страстей вокруг самой престижной кинопремии британцы решили подвести итоги своего «Оскара». Ради такого случая Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) выбрала своих номинантов и представила их на суд киноманов. Выбор практически полностью совпадает с прогнозами «Оскара».

«Фаворитка»

Историческая драма Йоргоса Лантимоса получила сразу 12 номинаций на премию BAFTA: как лучший фильм, за режиссуру, за актёрскую игру Оливии Колман, Эммы Стоун, Рейчел Вайс и не только. Три сильные харизматичные героини у власти, роскошные костюмы, комедийная линия, широкое признание в кинокругах — у фильма есть всё, чтобы стать лауреатом «Оскара».

Центральным персонажем картины стала королева Анна, а также её придворные дамы: герцогиня Мальборо и младшая сестра Эбигейл. С приезда последней во дворце начинается борьба не на жизнь, а на смерть.

«Богемская рапсодия»

Прогремевший байопик про Фредди Меркьюри завоевал семь номинаций, главная из которых, разумеется, отошла Рами Малеку. Актёр «вытянул» фильм до «Золотого глобуса», кинопремии «Выбор критиков», следующая «остановка» – это уже «Оскар». Трагическая история знаменитости была изначально обречена на успех, во многом благодаря внешнему и не только сходству темпераментного актёра с покойной рок-звездой. Благодаря байопику теперь о становлении группы Queen не знает только ленивый.

«Человек на Луне»

Голливуд любит фильмы про героев, а Нил Армстронг однозначно им был. Однако режиссёр Дэмьен Шазелл попытался не просто изобразить жизнь легенды в стандартном «супергеройском» ключе, а показать, что значит для маленького человека полёт в космос. Отдельной похвалы и нескольких номинаций была удостоена Клэр Фой за роль жены Армстронга. Драма на любимую «космическую» тему разделила второе место по количеству номинаций с «Богемской рапсодией» и мюзиклом с участием Леди Гаги.

«Звезда родилась»

Фильм Брэдли Купера по сценарию Брэдли Купера, спродюсированный им же с самим собой в главной роли. Это торжество самовыражения в Британской академии оценили на семь номинаций. Мюзикл – это двойной удар по академикам – режиссёрский дебют Купера и актёрский — Леди Гаги. Первый ради фильма ночевал на съёмочной площадке, научился петь и изменил голос на октаву, а Леди Гага настояла на живом исполнении всех песен.

«Рома»

BAFTA высоко оценила авторский фильм Альфонсо Куарона. Режиссёра незабываемой третьей части «поттерианы» вложил в драму всю душу, выступив сразу режиссёром, сценаристом, монтажёром и оператором. В основу семейной саги легли события из биографии самого автора, родившегося в Мехико.

«Чёрный клановец»

Комедийная драма режиссёра Спайка Ли тоже принесла ему не одну номинацию «британского Оскара». Кинокритики уже предрекают Ли долгожданный триумф после его недооцененных картин «Малкольм Икс» и «Делай, как надо».

«Зелёная книга»

«Двойное попадание» главных героев в «яблочко»: BAFTA отметила игру Вигго Мортенсена и Махершала Али номинациями, а саму драму – за лучший оригинальный сценарий. Это история о том, как белый неотёсанный вышибала (Вигго Мортенсен) нанимается в водители к чернокожему интеллигенту-пианисту (Махершала Али), они настолько разные, что каждый открывает другому глаза на мир с неожиданной точки зрения. Между героями вырастает крепкая дружба, а навыки дерзкого вышибалы очень хорошо выручают их в совместных поездках по южным штатам. На российские экраны фильм должен выйти 24 января 2019 года.

Кстати, Вигго Мортенсен, тот самый Арагорн из «Властелина колец», был признан лучшим актёром по версии Национального совета кинокритиков США.

«Холодная война»

Драма Павла Павликовского претендует на британскую премию как лучший фильм на иностранном языке. Очаровательное европейское кино от польского режиссёра оскароносной «Иды» отметили в Каннах премией за лучшую режиссуру. Это очень эстетичный неспешный фильм о польском дирижёре (Томаш Кот), который ездит по деревням и отбирает талантливых исполнительниц. С одной из них у него закручивается роман, и всё бы ничего, если бы не сложные обстоятельства суровых 1950-х. В итоге получилось кино о любви в условиях тотальной ненависти и идеологии.

«Магазинные воришки»

Хирокадзу Корээда раскрывает свой взгляд на то, что такое хорошо, а что такое плохо. Драма ставит важный вопрос — что важнее: сострадание и доброта преступников или безразличие законопослушных граждан. Именно на этом противоречии и держится весь грустный и очень искренний фильм о беспризорной девочке, которую подобрали бедняки. Эти добрые люди не привыкли унывать, как родные мальчика Чарли, которому достался золотой билет в бёртоновском «Чарли и шоколадная фабрика». Фильм удостоился «Золотой пальмовой ветви» в Каннах за то, что он — о настоящей жизни и невыдуманных проблемах. А BAFTA считает его лучшим фильмом на иностранном языке, в этой номинации фильм начал своё победное шествие за «Оскаром».

«Капернаум», Надин Лабаки

Драма от ливанского режиссёра о мальчике, которому судьба с детства приготовила одни удары. Он вкалывает как проклятый, толком не ест и не спит, помогая бедным родителям прокормить своих братьев и сестёр, а в довершение всего попадает в тюрьму и оттуда подаёт в суд на родителей за то, что позволили ему появиться на свет…

«Догмэн»

Это, пожалуй, единственный фильм, который не мелькает во всевозможных прогнозах и шорт-листе номинантов на «Оскар». В центре по-итальянски беспечного повествования Маттео Гарроне находится «маленький человек» — герой сентиментальной драмы, которая затем перетекает в триллер, когда «Акакия Акакиевича» доводят до ручки. Пьетро де Негри занимается самым миролюбивым делом: спокойно подстригает собак на окраине Рима. У него есть друг — представитель местного криминалитета, который неожиданно приведёт добродушного итальянца к собачьей жизни. Прекрасный чуткий фильм о хрупкости человеческой психики и неожиданных способностях, которые у большинства людей вряд ли когда-нибудь проявятся. И слава богу.