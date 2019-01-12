Бузова и Киркоров борются за путёвку на Евровидение

https://news.ru/storage/news/2e3cd21c05245b94b4be3ec7da20eaf0/2b1fa77c-e000-4e8c-81d1-baa26cfe8b8b_850.jpg Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Филипп Киркоров и Ольга Бузова

Коллеги телеведущей считают, что она может добиться успеха

До одного из главных музыкальных событий этого года — Евровидения — осталось не так много времени. Уже в мае звёзды соберутся в Израиле, чтобы представить свои страны: 64-й конкурс песни пройдёт в Тель-Авиве благодаря победе Нетты Барзилай с песней «Toy». Россию же на Евровидении-2018 представляла Юлия Самойлова с песней «I Won’t Break». Она стала первой исполнительницей, которой не удалось привести страну к финалу. Её выступление было ознаменовано провальным, даже сама Юлия признала, что допустила много ошибок в полуфинале конкурса. Девушка должна была принять участие в конкурсе ещё в 2017 году, когда мероприятие проходило на территории Украины, однако её попросту туда не пустили.





В этом году Россия вновь отказалась от открытого национального отбора, представителя страны на конкурсе выберут из короткого списка претендентов. Представители ВГТРК заявили, что его на данный момент нет. Однако по данным Super, в шорт-лист входят семь имён.

Ольга Бузова

Слухи о возможном участии Ольги Бузовой на Евровидении-2019 могут стать явью. При этом многие коллеги исполнительницы, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, положительно относятся к возможности её участия в международном конкурсе и высказывают ей поддержку. Так, Филипп Киркоров заявлял, что телеведущая обладает необходимыми качествами для достижения успеха на Евровидении.

«В этом конкурсе возможно всё, если ты интересен, авангарден и креативен. А Ольга Бузова обладает всеми этими качествами», — цитирует его «СтарХит».

Сама Бузова своё намерение принять участие в международном конкурсе обозначила ещё прошлой весной. Певица назвала Самойлову «слабой участницей без опыта и уверенности», отметив, что Россия не осталась бы без финала, выступи от страны на конкурсе она.

Филипп Киркоров

Сам Филипп Киркоров, стремительно набирающий популярность среди молодёжи своими экстравагантными песнями и клипами, тоже попал в список претендентов. 51-летний «король» российской поп-сцены «зарёкся» ездить на конкурс, однако его кандидатуру назвали в Госдуме «самой справедливой». Но поймёт ли европейская аудитория хит в стилистике композиции «Цвет настроения синий», остаётся загадкой.

Киркоров уже выступал на Евровидении, но большого успеха не добился.

Сергей Лазарев

Огромное число любителей международного музыкального конкурса по всей Европе уверены, что Лазарев должен взять на нём реванш. В 2016 году певец занял третье место, при этом став лучшим по результатам зрительского голосования. Не исключено, что Сергей может повторить путь Димы Билана, который стал единственным российским победителем Евровидения. С первой попытки певец взял на конкурсе «серебро», однако оказавшись в состязаниях во второй раз, сумел добиться триумфа.

Егор Крид

Вполне можно предположить, что на решение включить Крида в шорт-лист претендентов на участие в Евровидении-2019 повлиял ошеломительный успех совместного клипа 24-летнего рэпера с Киркоровым. «Цвет настроения чёрный» набрал на YouTube 93 млн просмотров. Благодаря ему и без того широкая аудитория Крида заметно увеличилась.

Елена Темникова

Шанс представить Россию на Евровидении в этом году может достаться и Елене Темниковой. У 33-летней певицы уже есть опыт участия в этом конкурсе — 12 лет назад исполнительница отправилась на него в составе группы «Серебро». Тогда певицы выступили достойно и заняли третье место. В этом отношении Елена мало отличается от Лазарева и, вероятнее всего, хочет взять реванш.

Александр Панайотов

Кто больше всех горит отправиться на международный конкурс песни, так это Александр Панайотов. По крайней мере, он больше всех это афиширует. 34-летний артист не раз заявлял о своём желании выступить на Евровидении — он много раз принимал участие в отборах, однако ему не везло, и зрители выбирали других кандидатов. Летом прошлого года пользователи социальных сетей зафиксировали любопытный диалог между Александром и Киркоровым, где они пишут о «победе для России», которую они собираются «привезти вместе». После этого разговора Панайотов был замечен в компании друзей народного артиста России — греческих композиторов и постановщиков, которые приехали в Москву с некоей «тайной миссией». Певец на вопросы о Евровидении отшучивается, однако, возможно, после череды неудач фортуна, наконец, окажется на стороне исполнителя. Знатоки конкурса не очень высоко оценивают шансы на победу Панайотова — многие из них считают, что певец старомоден и лишён харизмы, а единственным его плюсом является профессиональный вокал.

Manizha

Самым интересным для России вариантом в этом году называют самобытную 27-летнюю певицу Manizha. Среди её поклонников много людей из Москвы и Санкт-Петербурга. Девушка сама пишет музыку, имеет неповторимый стиль, выгодно отличается от всех других претендентов на участие в Евровидении. Сама артистка ранее не исключала, что может отправиться на международный конкурс песни. Зарубежные букмекерские конторы оперативно среагировали на заявление артистки и даже стали пророчить ей высокое место на Евровидении.